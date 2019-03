Nu slår landsholdsspiller fast: - Det var meningen!

KASTRUP (Ekstra Bladet): Hvis Lasse Schöne i øjeblikket render rundt med lidt ekstra selvtillid i tanken, vil ingen fortænke ham i det.

Godt nok led Ajax et dumt nederlag til AZ i weekenden, men med fem point op til PSV, som man møder i næste kamp, er den hollandske storklub stadig med i både den hollandske liga, pokalturneringen og Champions League.

- Vi er i pokalfinalen, vi er videre i Champions League og kan gøre os til i ligaen. Indtil videre er det fantastisk, men vi har bare ikke vundet noget endnu, slår Schöne fast over for Ekstra Bladet.

Den danske landsholdsspiller har fået lov at fortælle om en helt speciel kamp en del gange de seneste uger, men som han selv siger, er det ikke noget, han bliver træt af foreløbigt.

Miraklet i Madrid

For han vil hellere end gerne berette om den marts aften for to uger siden, hvor Ajax hamrede mægtige Real Madrid med hele 4-1 i egen hule og sikrede sig avancement til Champions League-kvartfinalen.

- Det er et fantastisk stadion, og jeg har spillet på det før, men det er lidt sjovere, når man vinder. Det var fedt at kunne spille en så vild kulisse helt stille.

- Vi kunne godt mærke, at de blev meget rystede efter den første scoring. Der var irritation mellem Real Madrid-spillerne, det var tydeligt. Det var ikke kun, fordi vi vandt, men det var også måden, vi gjorde det på. Vi var spillemæssigt langt bedre. Det er en aften, jeg vil huske tilbage på i lang tid. En fantastisk aften, siger danskeren.

Selv kom han på tavlen med et fantastisk frispark til 4-1, men i timerne efter sejren følte han sig lidt misforstået. For det var altså meningen, at bolden skulle op i hjørnet.



- Der var åbenbart nogle, der misforstod, hvad jeg sagde efter kampen, men det var altså et spark på mål. Og det nåede jeg også at melde til Hakim (Ziyech, red.), der heldigvis fik sagt det videre til pressen, griner Schöne og tilføjer:



- Så det vil jeg gerne slå helt fast nu: Det var meningen!

Artiklen fortsætter under billederne...

Thibaut Courtois blev snydt gevaldigt af Lasse Schönes frispark. Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Siden 2012 har Schöne spillet i Ajax, og de seneste syv år har ført en væld af kampe med sig. Endda så mange, at han i slutningen af februar kunne kalde sig for indehaver af rekorden for flest kampe af en udenlandsk spiller i Ajax.

- Jeg går ikke så meget op i statistik, og hvis du spørger mig om, hvor mange mål jeg scorede i sidste sæson, har jeg ingen idé.

- Men at være den udenlandske spiller med flest kampe i en klub som Ajax.. Det er noget, jeg vil sætte pris på i lang tid. Og så er det kun fedt, at jeg nappede den fra en landsmand (Søren Lerby, red.) Jeg håber, at den holder i mange år endnu, lyder det fra Schöne, der håber, at han fortsat kan byde sig til i forhold til landstræner Åge Hareides startopstilling.

- Jeg skal vise, at jeg vil være blandt de første 11, og det har jeg efterhånden gjort i mange år, så det er jeg vant til. Det er ikke nyt for mig. Jeg har spillet de seneste kampe, og jeg tror, jeg har gjort det godt, men det betyder ikke noget. Jeg må arbejde hårdt videre, siger han.

Foto: Lars Poulsen

Se også: Danmark 'tvunget' i aktion: Jeg ville helst bare træne