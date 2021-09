- Nu slutter drillerierne

Mere end ti år efter sin første A-landskamp scorede Daniel Wass onsdag aften sit første mål på holdet, da han gjorde det til 1-0 i 2-0-sejren over Skotland.

Efter 35 målløse landskampe er wingbacken lettet over at komme på måltavlen, og han regner med, at holdkammeraternes drillerier nu holder op. Særligt hans målfarlige kollega på den modsatte wingback, Joakim Mæhle, har været efter ham.

- Det var rart at få slettet det nul. Nu har Joakim Mæhle drillet mig i et stykke tid, så det var dejligt at få hul på den konto, siger Daniel Wass.

I øjeblikket efter scoringen så holdkammeraterne dog både gladere og mere overraskede ud end Daniel Wass. Det skyldes, at wingbacken regnede med, at han var offside, så målet ville blive annulleret.

- Jeg troede, at jeg var offside, og det var derfor, jeg ikke jublede. Midterforsvareren hang derinde, men jeg troede, at jeg var offside, og der er jo kommet VAR, så der venter man altid på, at situationen bliver clearet, siger Wass.

Foto: Lars Poulsen

Han scorede ved at løbe bag om sin oppasser, før han headede Pierre-Emile Højbjergs perfekte aflevering i mål.

- Jeg ved ikke, om det er sjældent, men det er i hvert ikke hver dag, at jeg scorer med hovedet, siger Wass.

Kampen blev spillet dagen efter transfervinduets lukning. Gennem hele vinduet har Wass kraftigt været genstand for rygter om en tilbagevenden til dansk fodbold i Brøndby eller FC København eller et skifte til franske Marseille.

Han endte dog med at blive i spanske Valencia, men næste sommer, når kontrakten udløber, kan han meget vel ende i dansk fodbold.

- Som jeg også sagde tidligere på sommeren, så er jeg åben for Danmark, og det vil jeg også være næste sommer. Jeg er åben over for det, der kommer, jeg kigger på det hele.

- Jeg har også en familie at tænke på, og jeg er i gang med min 11. sæson i udlandet, så der går ikke mange år, før jeg vender snuden hjemad, siger 32-årige Wass.

Samtidig understreger han, hvilken klub hans fodboldhjerte banker for.

- Jeg har et specielt forhold til Brøndby, og det vil jeg altid have, siger han.

Læs mere om landskampen her

Skotske profiler bøjer sig: Danskerne bør være stolte

Danmark på VM-kurs efter sikker sejr over Skotland

Det var sgu' verdensklasse