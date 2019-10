Nu taler Dolberg om bizart tyveri: - Absurd

Den nyslåede Nice-spiller Kasper Dolberg har fået en noget turbulent start på sit ophold i det sydfranske.

Nu forholder angriberen sig til tyveriet af sit ur.

Det sker på landsholdssamlingen mandag i Helsingør, hvor Ekstra Bladet fangede Dolberg.

På spørgsmålet om, hvorvidt han kunne forstå den jaloux kollega, kommer svaret prompte.

- Nej, det kan jeg ikke, siger Dolberg.

- Det er selvfølgelig en smadderærgerlig sag, men klubben har håndteret det fint ligesom gutterne i omklædningsrummet. Der er blevet taget godt hånd om det. Men det er jo klart, at det er absurd sådan at få taget sit ur, fortæller han videre.

Han er dog glad for, at det ikke var ham selv, der fik forlagt sit dyre ur.

- Først og fremmest var jeg bange for, at det ikke var blevet taget, fordi jeg var bange for, at det lå et eller andet sted, hvor jeg havde lagt det, uddyber Kasper Dolberg.

Lørdag kan Dolberg komme i aktion, når Danmark tager imod Schweiz i EM-kvalifikationen. Foto: Lars Poulsen

Landsholdet er samlet mandag forud for opgørene mod Luxembourg og Schweiz.

Den unge franske spiller, der løb med tyvegodserne, Lamine Diaby Fadiga, blev som konsekvens fyret i Nice oven på episoden.

Den 18-årige franskmand er dog hurtigt blevet skippet videre til Paris FC i den næst bedste franske række.

Også det har Dolberg svært ved at følge.

Nu er han skippet videre til en ny klub – synes du det er en passende straf?

- Nej, det synes jeg ikke, hvis jeg skal være ærlig, siger den 22-årige angriber.

Kasper Dolberg er startet fint i Nice, hvor han indtil videre er glad for at være. Foto: Lars Poulsen

God start i Nice

Silkeborgenseren kom til Nice mod slutningen af sommerens transfervindue.

Ser man bort fra urtyveriet, er han kommet fint fra start med to mål i fem kampe. Selv er han også positiv omkring sin første tid i Sydfrankrig.

- Jeg synes der er meget potentiale på holdet, vurderer den tidligere Ajax-spiller.

- Og så er jeg kommet til en klub, der tror på mig og hvor træneren tror på mig. Nu er det op til mig at bevise, at jeg skal spille hver gang, tilføjer han.

Og så har han da også mod på at integrere sig sprogligt.

- Jeg har været til et par fransktimer, smiler Dolberg.

- Jeg tror det bliver endnu nemmere at integrere sig, når man kan lidt, tilføjer han.

Det danske landshold tager imod Schweiz på lørdag i kvalifikationen til EM til sommer.

