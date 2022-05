Nu taler han om fremtiden: Vil blive i Barcelona

Martin Braithwaite forventer at starte efter ferien i Barcelona og er indstillet på at kæmpe for sin plads på holdet, selv om det lige nu ser sort ud i forhold til spilletid

På trods af sølle 25 minutter i år i Barcelona har det ikke fået Martin Braithwaite til at drømme sig til en ny klub med udsigt til mere fast spilletid.

Den 30-årige angriber er fast besluttet på at fortsætte i klubben og tage kampen op, selv om han i lange perioder har været femte-, sjette og til dels syvendevalg til de forreste positioner i Barcelona.

Martin Braithwaite har ingen planer om at forlade Barcelona. Foto: Lars Poulsen.

Derfor er det lidt af et mirakel, at han er kommet med i landsholdslejren. For det er på fordums styrke, Kasper Hjulmand har udtaget ham.

- Jeg havde ikke forventet at komme med. Men jeg er glad og stolt over den chance, jeg har fået.

- Hele min karriere har det handlet om at overbevise træneren. Og sådan er det også for mig nu, siger Martin Braithwaite.

Som han står der på træningsbanen i Helsingør med dreadlocks og et stort smil ligner han sig selv: Sprængfyldt med tro og selvtillid på, at projektet i Barcelona nok skal blive en succes.

- Jeg føler mig 100 procent bedre nu. Det har været en lærerig periode for mig at sidde ude. Jeg føler mig overbevist om, at jeg i dag vil træffe bedre beslutninger på banen.

Martin Braithwaite på vej til tirsdagens træning med en ny frisure - dreadlocks. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg siger ikke, jeg er i topform, men min situation er fin, selv om jeg ikke har spillet meget. Selvfølgelig havde jeg et ønske om at spille mere, men sådan er vilkårene nogle gange i topfodbold.

- Der var købt nye spillere, da jeg var klar efter min skadepause. De gjorde det godt, og derfor har jeg siddet udenfor. Jeg kommer aldrig til at beklage mig over trænerens valg. Jeg kan kun arbejde hårdt og målrettet på træningsbanen, forklarer Martin Braithwaite.

Han er ikke bekymret over udsigten til at blive vraget til VM til vinter, hvor kravet er spilletid for at komme med på holdkortet blandt de 23 navne i Kasper Hjulmands trip.

Martin Braithwaite var en stor profil på det danske landshold under EM sidste sommer. Nu skal han ikke forvente andet end en rolle som indskifter, fordi han ikke har spillet særlig meget. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har før været i en situation, hvor jeg ikke har spillet. Men jeg har altid fået vendt det rundt. Det tror jeg også kan ske nu i Barcelona med hårdt arbejde, siger Martin Braithwaite.

Derfor har han slet ikke talt med sin agent om et muligt sommerskifte, fordi han er fast besluttet på, at chancen i Barcelona nok skal komme.

- Jeg har formået at spille under to trænere i Barcelona. Jeg startede inde på hold med Messi og Suarez. Det var der mange, der troede ikke var muligt.

- Nu har vi en tredje træner (Xavi, red.). Og jeg kan gøre det igen. Det er jeg sikker på.

- Så ja, det er realistisk at få fast spilletid i Barcelona, siger Martin Braithwaite.

Med den melding er han også fast besluttet på, at opstarten til den nye sæson med sikkerhed skal foregå i Barcelona.

Martin Braithwaite fra EM-semifinalen mod England, hvor Danmark tabte efter forlænget spilletid. Han har ikke været på landsholdet siden EM. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har to år tilbage af min kontrakt. Det forholder jeg mig til. Derfor starter jeg selvfølgelig efter ferien i Barcelona, siger Martin Braithwaite, der totalt afviser en mulig lejeaftale.

- Jeg ser ikke en lejeaftale som en mulighed. Jeg har en familie at tænke på. Og mine børn skal ikke flytte skole for ét år, pointerer han.

Martin Braithwaite er tilbage i landsholdstruppen for første gang siden EM-slutrunden sidste sommer.

Læs også: FCK’s store transferplan: Jagter tre stjerner