Nu taler han om rygter

Da det danske landshold senest var samlet tilbage i efteråret, tegnede sæsonen mildest talt lovende for Pierre-Emile Højbjerg og Tottenham.

Under José Mourinhos ledelse havde Spurs fået en fantastisk indledning på Premier League, og i krogene blev der hvisket om, at det første mesterskab i 60 år kunne være indenfor rækkevidde.

Men siden har hverdagen vist sit grimme ansigt, og forrige uges nederlag til ærkerivalerne Arsenal og ikke mindst den dybt pinlige 0-3 ydmygelse mod Dinamo Zagreb i Europa League har rystet fundamentet under Tottenham.

Efter den kroatiske lussing skabte anfører Hugo Lloris yderligere ængstelse, da han i et interview antydede splid i omklædningsrummet, hvilket straks fik rygterne om uro til at brede sig.

- Vi har tidligere haft store øjeblikke på grund af tilliden og sammenholdet, der var på holdet. I dag er jeg ikke så sikker, sagde den franske landsholdsanfører.

Pierre-Emile Højbjerg er midt i et hektisk kampprogram. Foto: Lars Poulsen

Samtidig styrtdykkede oddsene på en fyring af Mourinho, og det ligner til forveksling krise i traditionsklubben, selvom blødningen i weekenden blev bremset med en sejr over Aston Villa.

Men ifølge Pierre-Emile Højbjerg er revnerne i sammenholdet stærkt overdrevne.

- Fyring og uro har jeg ikke hørt eller set noget til, så det kan jeg ikke nikke genkendende til, siger midtbanespilleren, der generelt har fået stor ros for sin indsats i Tottenham.

Han understreger, at der stadig er mulighed for succes trods floppet i Europa.

- Det er klart, at vi ikke ligger, hvor vi lå i efteråret, men vores mål og vores drømme er stadig intakte. Vi vil gerne have sølvtøj til klubben, og nu har vi en finale om nogle uger (mod Manchester City i Carabao Cup, red.), og det er helt ekstraordinært for klubben, for det er længe siden, vi har vundet noget.

- Samtidig har vi også nogle helt klare mål i ligaen, som vi går efter. Vi er der, hvor vi skal være. Kunne vi have ønsket mere? Ja, men vi kan stadig få noget positivt ud af det hele, fastholder Højbjerg, der ligesom holdkammeraterne i Spurs har været gennem et voldsomt komprimeret kampprogam.

Nu venter så yderligere tre landskampe om point, men midtbanekrigeren har bevaret fodboldsulten.

- Det er klart, at vi er i en ekstraordinær situation. Både på verdensplan og i forhold til fodbolden, hvor der pludselig er tre kampe på en landsholdssamling, hvor der før kun var to og nogle gange kun en.

- Så belastningen er blevet større. Men det gør ikke glæde mindre ved at være samlet. Det er den nye hverdag, og det må vi klare bedst muligt. Jeg ser det sådan, at vi nu får mulighed for at spille os tæt sammen inden de meget spændende kampe, der er store, ikke bare for os, men for hele landet, siger han med henvisning til sommerens EM.

Eriksen bliver alligevel klar til Israel-kamp

Røg ud i kulden: 'Overvejede det aldrig'

Hjulmand undrer sig: - Det er ikke fair

Stort overblik: Sådan går det landsholdets profiler