Nu venter Wales: To stjerner og ni arbejdsmænd

Lørdag kl. 18.00 i Amsterdam!

Det er her, Danmarks EM-eventyr nu fortsætter efter 4-1 opvisningen mod Rusland og Belgiens sejr over Finland.

Nu er modstanderen Wales i 1/8-finalen ved EURO 2020.

Efter 2-0 over Tyrkiet og 1-1 mod Schweiz sikrede waliserne sig andenpladsen i gruppe A, selv om de sluttede med at tabe 0-1 mod Italien.

Umiddelbart ligner det en drømmelodtrækning for Kasper Hjulmands tropper.

Men tag ikke fejl.

Robert Page, den midlertidige landstræner, har et hold, der er et spejl på den måde, han var på banen: Et hårdtarbejdende mandskab med en enorm passion, gejst og ikke mindst et stærkt sammenhold.

Wales er et hold med to stjerner – Gareth Bale og Aaron Ramsey – og ni arbejdsmænd.

Udover de to stjerner er Joe Allen og Ben Davies rygraden på mandskabet.

De fire var også med på det mandskab, som overraskede med en EM-semifinale i 2016. Derudover er fire spillere tilbage i truppen fra den præstation.

Det unge stjerneskud Ethan Empadu, der ejes af Chelsea, kommer med sikkerhed ikke med mod Danmark. Han blev udvist mod Italien i den sidste gruppekamp og skal afsone karantæne.

På trods af den aktuelle succes ved EM var optakten kaotisk for Wales. Landstræner Ryan Giggs blev fjernet fra posten, da han i slutningen af april formelt blev tiltalt for at have været voldelig over for sin tidligere kæreste og hendes søster.

Manchester United-legenden nægter sig skyldig, men det walisiske forbund besluttede alligevel at fjerne ham fra ansvaret under EM-slutrunden.

Danmark har besejret Wales de seneste to opgør i Nations League tilbage i 2018. 2-0 i Århus og 2-1 i Cardiff.

Nu venter 1/8-finalen ved EURO 2020 lørdag i Amsterdam, hvor Danmark skal forsøge at få den tredje sejr i træk over waliserne.