Nu vil Rusland være vært for EM i fodbold

Russiske landshold og klubhold er blevet udelukket fra al international fodbold på grund af krigen i Ukraine, men det stopper ikke landets fodboldtop.

Det Russiske Fodboldforbund (RFU) har således tænkt sig at deltage i kapløbet om at blive vært for fodbold-EM i 2028 eller 2032.

Det oplyser RFU på sin hjemmeside.

Meldingen bliver uddybet af Rustem Saymanov, som er medlem af RFU's eksekutivkomité, der onsdag har holdt møde om blandt andet værtskaberne.

- Vi kommer til at ansøge om EM-værtskabet. Det er ikke en joke. Vores liv fortsætter, og det er en af årsagerne til, at vi er åbne for det. Vi anerkender, at der er lang tid til, og at alt kan ændre sig.

- Vi har bedt om materialet, så vi kan studere alle kravene. Måske vil de ikke godtage os, men det er jeg sikker på, de vil, siger Saymanov til sportsmediet Match TV.

Artiklen fortsætter under billedet..

Artem Dzyuba har været en af Ruslands vigtigste spillere i et langt stykke tid. Foto: ANTON VAGANOV / Ritzau Scanpix

Match TV er ejet af energiselskabet Gazprom, som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for nylig har afbrudt sin samarbejdsaftale med.

Udmeldingen kommer på dagen, hvor Uefa har deadline for tilkendegivelser fra forbundene om interesse i at være vært for EM i 2028.

Uefa er et af de internationale idrætsforbund, der har udelukket russiske landshold og klubber fra sine turneringer.

Om Uefa overhovedet vil godtage en eventuel russisk ansøgning, har det europæiske forbund ikke meldt noget ud om.

Mange internationale idrætsforbund har allerede aflyst turneringer og stævner i Rusland.

Da Uefa sammen med Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) offentliggjorde sin bandlysning af Rusland, nævnte man intet om, hvorvidt man var interesseret i at afvikle turneringer i Rusland.

Tidligere onsdag bekræftede England, Nordirland, Irland, Skotland og Wales, at man agter at komme med et fælles bud på værtskabet. Indtil videre har ingen andre officielt bekræftet, at man vil lægge et bud på værtskabet til EM i 2028.

Uefa afslører 5. april, hvem der kommer med bud på værtskabet. 12. april næste år skal de interesserede forbund aflevere deres endelige ansøgning.

Læs også: Putins gode ven: Roman Abramovichs vanvittige luksusliv