Nul Hjulmand: Vælger legenden i stedet

Kasper Hjulmand afviste, da han blev forelagt Sky Sports' oplysninger om, at han skulle være i spil til jobbet som cheftræner i den største klub i Englands næststørste by.

- Jeg er superglad for at være dansk landstræner, og jeg skal ikke nogen steder lige nu, sagde han tirsdag.

Aston Villa med danske Johan Lange som sportsdirektør mentes at have den danske landstræner på blokken, men det ser ud til, at klubben går en anden vej.

Ifølge velrenommerede The Guardian går Premier Leagues aktuelle nummer 16 efter Rangers' succesrige Steven Gerrard, der som bekendt også har haft en glorværdig aktiv karriere for Liverpool.

Dean Smith blev fyret søndag, og allerede i slutningen af ugen ønsker Aston Villa angiveligt at offentliggøre Premier League-legenden på en langvarig aftale.

Gerrard kan vende tilbage til Premier League for første gang, siden han var aktiv. Foto: Lars Poulsen

The Guardian mener, at Rangers allerede skulle have opgivet Gerrard, der har ledt dem frem til det første mesterskab i ti år - endda med en rekordhøj pointhøst.

Aston Villa skulle betale omkring 26 millioner kroner for at få ham fri, men det er næppe noget, der får klubben til at ryste i bukserne, for de har blandt andet lige solgt Jack Grealish til Manchester City for 870 millioner kroner.

Til gengæld kan bundklubben da godt ryste lidt i bukserne over situationen lige nu, eftersom de har tabt fem kampe i streg og kun har to point ned til nedrykningzonen.

