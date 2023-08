Ny baby-lykke hos landsholdsstjerne

Landsholdsspilleren Christian Nørgaard er blevet far for anden gang

Familien er blevet udvidet. Nu er de fire.

Den danske landsholdsspiller Christian Nørgaard må være en yderst tilfreds mand i disse dage.

Fordi udover, at han tidligere på sommeren blev udråbt som ny kaptajn i Premier League-klubben Brentford, er han også blevet far for anden gang.

Det skriver både Brentford på det sociale medie X, og Nørgaards kone, Josefine Barsøe, på sin Instagram-profil.

'Lillebror', står der på opslaget, og parrets første søn Elliot kan dermed juble over at være blevet storebror.

'En ny tilføjelse mens vi var væk. Tillykke til Christian og Josefine med fødslen af deres andet barn,' skriver Brentford.

På Josefine Barsøes opslag har Andreas 'AC' Christensens partner Katrine Fogt Friis blandt andet kommenteret.

'Dejligste skat. Så vild med ham,' skriver hun.

Og netop AC og Katrine Fogt Friis venter også deres andet barn.

Det teasede de i hvert fald med på sin Instagram-profil, hvor hun lagde et billede op af hende selv, hvor man kan ane en lille baby-bule og tilføjede teksten 'Vi kan ikke vente til december.'

