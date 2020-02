Ny kamp på plads: Åge får ønskemodstander

Landstræner Åge Hareide får opfyldt sit ønske om Norge som EM-testmodstander.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB skal Danmark således møde Norge den 1. juni - 2. Pinsedag.

Kampen spilles på dansk grund, men det er ifølge Norges Fodboldforbund endnu ikke klarlagt, på hvilket stadion kampen skal spilles.

- Det mangler nogle detaljer omkring arenaen, men det bliver uanset hvad en interessant kamp mellem to naboer, siger generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Allerede i sidste uge talte Hareide varmt om et møde med Norge som den perfekte optakt til EM-premieren 13. juni i Parken.

- Vi vil gerne spille mod et hold, der minder om Finland i deres organisation, og der er Norge et af de hold, som kunne være et alternativ.

- Det kunne være sjovt for mig at møde Norge. Norge har vist stor fremgang på det sidste og der er interessante spillere som Erling Braut Håland og Martin Ødegaard, så det kunne bestemt være interessant at møde dem, sagde Hareide til Ritzau.

Inden kampen mod Norge skal Danmark i første omgang op mod Færøerne og England i testkampe på MCH Arena og Wembley henholdsvis 27. og 31. marts.

Norge er foreløbig ikke kvalificeret til EM, men er ude i afgørende playoff via Nations League, hvor de i marts skal slå først Serbien og dernæst Skotland eller Israel for at komme til EM.

Uanset hvad spiller Norge også testkamp 6. juni mod Slovakiet.

Hareide afslører: - Jeg har fået attraktivt jobtilbud

Bendtner gik amok: Så vildt har landsholdet festet gennem årene

Brøndby og Parken slås om landsholdet

Se også: Raser over Hareide-ord: - Det var privat

Husker du Superliga-legenden Peter Madsen? Her er han i dag