Den 1. august tiltræder Tobias Hoff som ny kommerciel direktør i DBU. Det skriver DBU selv i en pressemeddelelse.

Tobias Hoff erstatter dermed Ronnie Hansen, der stoppede på posten tilbage i januar. Det skete bl.a. som følge af, at Ekstra Bladet i slutningen af sidste år afslørede, hvordan ansatte flygtede fra den kommercielle afdeling hos DBU, der blev ledet af Ronnie Hansen.

Den historie kan du læse her.

Ronnie Hansen stoppede efterfølgende som kommerciel direktør, da han og DBU ikke kunne blive enige om den videre vej frem. Det kan du læse mere om her.

Nu er det altså i stedet Tobias Hoff, der skal sætte kursen på den kommercielle front hos DBU. Han har tidligere været ansat på bl.a. TV 2 og senest Information, og DBU glæder sig over nyansættelsen:

- Vi står et fantastisk sted med dansk fodbold med stor sportslig succes både for landshold og klubber, fremgang i medlemmer og en historisk investeringsplan på tværs af dansk fodbold, siger DBU-direktør Jakob Jensen.

- Hvis vi skal fortsætte den stærke udvikling, kræver det ekstra indtægter, både via partnerskaber, billetsalg, hospitality og nye indtægtskilder. Vi glæder os til at få Tobias Hoff i spidsen for det arbejde med hans brede erfaringer i rettigheder og hans stærke erfaringer i ledelse og samarbejde på tværs i store organisationer.

Også Hoff selv mener, at dansk fodbold står stærkt i øjeblikket:

- Fodbold har en magisk kraft, fordi så mange mennesker godt vil se og ofte også spille det. Jeg glæder mig til at være med til at øge indtjeningen i partnerskaber, landskampe og digital udvikling, så der bliver endnu bedre mulighed for at investere i udviklingen af dansk fodbold, siger Tobias Hoff.

Gift med tidligere folketingspolitiker

Privat danner Tobias Hoff par med den tidligere folketingspolitiker for Liberal Alliance Laura Lindahl, der på Instagram giver udtryk for sin egen glæde over mandens kommende job:

'Det er Tobias' drømmejob, og jeg er umådelig stolt af, at han har landet det. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en stor succes,' skriver Lindahl blandt andet.