Ny landsholdsspiller udtaget til begravelse

Jens Jønsson blev udtaget til landsholdet for første gang midt i begravelsen for sin farfar

Der er ikke langt fra gråd til glæde. Fra sorg til lykke.

Det fik Jens Jønsson lov at opleve i sidste uge.

Han var rejst hjem fra Spanien for at deltage i sin farfars begravelse, da der efter den kirkelige handling dukkede en positiv besked op.

- Min stedfar hviskede mig i øret, at jeg var udtaget til landsholdet. Det er virkelig stort, siger Jens Jønsson, der har fået en forrygende start på sæsonen i spanske Cadiz, der netop er rykket op i La Liga i denne sæson.

Han skiftede fra tyrkiske Koynaspor til La Liga før sæsonen. Og starten har været imponerende for den tidligere AGF-spiller, der er blandt de spillere med flest bolderobringer i starten af sæsonen.

Jens Jønsson er udtaget for første gang til det danske landshold. Mandag var han i landsholdslejren i Helsingør. Foto: Lars Poulsen.

Den flotte start har nu bragt ham helt ind i landsholdsvarmen, hvor han står foran debuten onsdag mod Sverige.

- Det her er en unik mulighed for at vise sig frem for landstræneren. Jeg havde ikke regnet med det, men ved, at der bliver holdt mere øje, når man spiller i La Liga, siger Jens Jønsson.

Han har fået en forrygende start hos oprykkermandskabet fra Cadiz, der helt sikkert kommer til at kæmpe for overlevelse.

- Vi ved, at det bliver svært. Vi har ligaens mindste budget, og der er lang vej at gå, forklarer han.

Jens Jønsson kom til Spanien efter fire år i Tyrkiet, hvor han udviklede sig til en profil i Konyaspor.

Ikke altid til tiden

I modsætning til de fleste løb Jens Jønsson ikke skrigende bort, da muligheden om et eventyr i Tyrkiet opstod.

- Jeg tror, jeg kom langt i Tyrkiet på min åbenhed overfor det nye. Da jeg skulle væk fra AGF, havde jeg muligheder for både Belgien og Holland. Men det tiltalte mig mere med udfordringen i Tyrkiet, forklarer han.

Det er ikke altid, lønnen er kommet til tiden, men han har fået alt, hvad han har haft til gode.

- Det kunne godt være, at lønnen ikke lige kom den 1. 5. eller 10. i måneden. Men den er altid kommet. Jeg kan nu sige, jeg har fået alt, hvad jeg har haft til gode i Tyrkiet, siger Jens Jønsson.

