Ny landstræner kom bag på Kjær: Anføreren vidste intet 

Kasper Hjulmand bliver for sommeren 2020 ny landstræner for det danske herrelandshold.

Sportsdirektør Peter Møller afslørede på dagens pressemøde, at beslutningen om at ansætte Kasper Hjulmand som landstræner fra næste sommer er sket uden, spillertruppen er taget med på råd.

Det bekræfter landsholdets anfører Simon Kjær også overfor Ekstra Bladet.

For ham var det helt uventet, DBU onsdag valgte at præsentere ny landstræner.

- Det kom som en overraskelse for os spillere. Vi har jo lige sagt farvel og god sommerferie til hinanden i god stemning efter sejren over Georgien, siger Simon Kjær til Ekstra Bladet og uddyber:

- Jeg håber, at snakken om det her lukkes ned nu, så vi kan få arbejdsro, når vi mødes næste gang til de vigtige EM-kampe og bare kan fokusere på det, vi alle gerne vil, og det er at skaffe gode resultater i landskampene, uddyber Kaptajn-Kjær.

Han blev gjort til anfører af Åge Hareide, da Daniel Agger efter nordmandens to første kampe som landstræner. Siden har Simon Kjær stået i spidsen for et hold, der ikke har tabt i 28 kampe. Ikke siden 11. Oktober 2016.

Landsholdstruppen blev dog orienteret om ansættelsen, inden offentligheden fik besked

- Målet er jo fortsat det samme for landsholdet, og det er de samme landstrænere, der skal føre os derhen: EM i 2020 med kampe i Parken.

- Vi spillere kommer ikke til at have andet i hovedet end at kvalificere os til EM-slutrunden. Det ændrer ikke noget på situationen lige nu, og det er jo gået supergodt med 28 kampe i træk uden nederlag til dette hold under Åge. Vi er professionelle og vil gøre alt for at arbejde hårdt for Åge og Jon - og for med EM-kvalifikation og en god indsats ved slutrunden at give dem den flotte afsked, de fortjener, pointerer Simon Kjær.

