Ny Nadim-udvikling: - Kan aldrig garantere noget

34-årige Nadia Nadim er ambassadør for VM i Qatar. Samtidig skal hun repræsentere Danmark, når kvinderne spiller EM i juli.

Det bekræftede Lars Søndergaard, da han udtog sine 23 spillere til slutrunden onsdag.

Landstræneren fortalte forleden, at det var et krav for Nadim at udtale sig om sin ambassadørrolle, hvis hun skal med til EM. Men det er altså endnu ikke sket.

- Vi vil gerne være åbne og vi stiller os til rådighed. Det gælder alle. Derfor stiller Nadia sig selvfølgelig også til rådighed, hvis I beder hende om det, siger Lars Søndergaard, der regner med at Nadia Nadim stiller op til interview i landsholdslejren på mandag.

Vi har på Ekstra Bladet forsøgt at få hende i tale i flere måneder, og her har hun ikke ønsket at stille op. Kan du garantere, at hun kommer til at udtale sig denne gang?

- Jeg kan aldrig garantere noget. Men det er en aftale, vi har. Hun indgår på samme vilkår som alle andre. Der er ikke nogen særstatus der. Hun er nødt til at svare på de spørgsmål, der bliver stillet, siger Lars Søndergaard.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Emma Sejersen/Ritzau Scanpix

- Vi har nogle principper på banen, som vi kører efter. Dem, der ikke kan finde ud af de principper, de spiller heller ikke. Og det er lidt det samme (uden for banen, red.), hvis ikke reglerne og aftalerne bliver overholdt, siger Lars Søndergaard.

Får det nogle konsekvenser, hvis hun vælger ikke at stille op, som hun jo ikke har villet hidtil?

- Det tager vi, når det kommer.

Hvordan harmonerer hendes ambassadørrolle med, at hun skal deltage til EM for Danmark?

- Jamen det vil jeg helst ikke tage stilling til, fordi der er blevet taget stilling til det. DBU har sagt, at det ikke skal afholde hende fra at komme på landsholdet.

- Jeg ved ikke, om hun kan forsvare det valg, hun har taget. Jeg håber, hun kan give et indblik i, hvad hun har tænkt sig at bruge sit ambassadørskab til. Nadia er ikke en dum pige, selvom hun godt kan virke til det og kan virke arrogant.

Lars Søndergaard understregede flere gange, at Nadia Nadim var udtaget udelukkende, fordi hun gør holdet sportsligt stærkere.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Men nu er hun jo ambassadør for et regime, hvor homoseksualitet er ulovligt, og hvor tusindvis af migrantarbejdere er døde. Vægter du det sportslige over etik og moral?

- Der er blevet taget en beslutning ovenfra, og så følger jeg den. Så skal jeg jo ikke træffe en anden beslutning, fordi det lige er mit eget behov.

- Jeg er lønnet af DBU, hvis jeg begyndte at sætte de bedste spillere af, fordi jeg har en mening om det, ville det også være mærkeligt. Jeg ville jo heller ikke sætte Pernille Harder af, fordi hun er homoseksuel, hvis jeg havde en anden tanke om det.

Nadia Nadims valg er også noget, der splitter folk i nationen. Er du bekymret for fansenes opbakning?

- Det håber jeg ikke.

- Jeg synes ikke, det bør ramme. Jeg ville være vanvittig skuffet, hvis det skulle ske. Men jeg er sikker på, at de her piger, som vi har, er så åbne og gode, at den begejstring, der er, ikke vil mindskes.

Nadia Nadim fortæller til sin klub, Racing Louisville, at hun glæder sig over udtagelsen.

- Jeg er selvfølgelig super glad for at være tilbage på landsholdet. Da jeg fik skaden, vidste jeg, at jeg kun havde meget kort tid til at komme tilbage, og jeg har arbejdet ekstremt hårdt for at komme tilbage i den her position. Det er en stor ting for mig, lyder det fra danskeren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------