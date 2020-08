Ny rapport med sønderlemmende VM-kritik

- Jeg sulter, eftersom jeg ikke engang har penge til mad. Hvordan skal jeg betale mine lån tilbage, hvis jeg ikke får min løn? Nogle gange tænker jeg, at selvmord er min eneste mulighed.

Ordene kommer fra en 34-årig ingeniør i Qatar, der ikke har fået løn siden august 2019. Han er én af 93 personer, som Human Rights Watch har talt med i forbindelse med en ny rapport om den kommende VM-vært, der udkommer i dag.

Rapporten afdækker, hvordan arbejdere fra over 60 forskellige virksomheder i Qatar bliver snydt i løn: enten fordi den er mindre, end de har krav på, fordi den kommer med ugers eller måneders forsinkelse, eller fordi den helt udebliver.

Det er især migrantarbejdere fra lande som Filippinerne, Bangladash, Indien eller, som tilfældet er med førnævnte ingeniør, Nepal, der kommer i klemme. Nu opfordrer Human Rights Watch til, at Qatar får styr på den omfattende udnyttelse af verdens fattige forud for VM.

- Ti år efter Qatar vandt retten til at afholde VM i 2022, mødes migrantarbejdere stadig af forsinket, ubetalt eller reduceret løn. Vi har hørt om arbejdere, der sulter på grund af forsinket løn, forgældede arbejdere, der knokler i Qatar, men som bliver underbetalt, og arbejdere fanget under udnyttende arbejdsvilkår på grund af frygten for gengældelse, siger Michael Page, der er vicedirektør for Human Rights Watch i Mellemøsten og Nordafrika.

Qatar er dybt afhængig af de godt to millioner migranter, der udgør 95 procent af arbejdsstyrken i landet. De står for stort set al manuelt arbejde og arbejde i servicesektoren. De er således dem, der bygger VM-stadioner, gør rent på hoteller og er sikkerhedsvagter i landets indkøbscentre eller luksushoteller.

Human Rights Watch anerkender i sin rapport, at der er sket fremgang for migrantarbejderne, men at Qatar stadig har lang vej til at leve op til egne løfter om ordentlige vilkår.

FIFA skriver i en kommentar til rapporten:

- FIFA har nultolerance over for enhver form for diskrimination and lønmisbrug. Gennem vores arbejde med at beskytte rettighederne for VM-arbejdere i Qatar er FIFA bekendt med vigtigheden af lønbeskyttelsestiltag i landet, og det er derfor, FIFA og andre turneringsarrangører har iværksat robuste systemer til at forhindre og imødegå lønmisbrug på VM-områder - såvel som muligheder for arbejdere for at tage potentielle klager op, i tilfælde af at firmaer ikke lever op til vores standarder.

De tilfælde er der ifølge Human Rights Watch mange af. Af de 93 personer, som organisationen talte med, sagde samtlige, at de var blevet snydt for løn.

Se også: Schmeichel: Var helt utrolig

Se også: Optøjer i Paris efter finalenederlag

Se også: Knust Neymar - måtte trøstes af træneren

Se også: Eriksens boss udsat for svindel: Over 200 mio. kr. forsvandt

Ekspertens råd: Undgå disse faldgruber