Ny regel får enorm dansk betydning

At der ved dette EM kan skiftes fem spillere ud for hvert hold i ordinær spilletid ventes at få ekstra stor betydning i Danmarks kamp mod Tjekkiet

Selvom den danske sommer i disse dage viser sig fra den lettere svigefulde side med vigende temperaturer og masser af regn, så er der garanti for sved på panden, når der fløjtes op til kvartfinalegyseren mod Tjekkiet i Baku.

Ikke mindst for de danske EM-spillere, der for alvor er rykket fra asken til ilden i forhold til vejrliget efter den lange rejse til Aserbajdsjan helt ude på kanten af Europa.

Her er varmen og den høje lufttempereratur nemlig noget voldsommere, end det var tilfældet i København og Amsterdam, og når der fløjtes op på det Baku Olympic Stadion klokken 20 lokal tid, er der udsigt til, at termometeret viser mere end 30 graders varme.

Simon Kjær strækker benene på det olympiske stadion. Foto: Lars Poulsen

Og vejrforholdene får betydning for måden, Danmark vil angribe opgøret på, forklarer Kasper Hjulmand.

- Det betyder helt sikkert noget. Det betyder, at vi skal sætte ind på de rigtige tidspunkter med de højintense aktioner som både vi og tjekkerne virkelig har fyret af under de første kampe, siger Hjulmand, som formentlig i højere grad bliver nødt til at dosere det effektive danske presspil.

- Vi har set på tallene, at både vi og tjekkerne er nogle af dem, der arbejder højintenst i store dele af kampen. Det kan godt blive lidt mere staccato-agtigt. Ikke så meget med at spille i det samme, jævne tempo, men mere op og ned, analyserer landstræneren, der dog ikke ladet solen i Baku diktere et dansk taktikskifte.

- Det betyder ikke, at vi skal være mindre aggressive eller mindre direkte, men det kan godt betyde noget for nogle af spillets faser. Og så betyder det endnu engang, at det, at vi nu har fem udskiftninger, har en stor betydning. Det betyder, at vi kan holde intensiteten i kampene.

Netop indskiftningerne fra den brede danske bænk har været et effektivt redskab i de første fire kampe. Og de bliver med garanti hevet op af værktøjskkassen igen mod Tjekkiet.

- Vi er godt tilpas med at skifte ud, for vi har ligeså meget kvalitet på bænken som dem, der spiller. Udskiftninger og de sidste 20 minutter har vist sig at være meget vigtige. Det har vi trænet til, og det er vi klar til, lover Kasper Hjulmand.

Mens Kasper Hjulmand nok skal få varmen at mærke under kampen, så er det spillerne, der bliver ramt hårdest.

Spillerne bliver kølet ned med våde klude. Foto: Lars Poulsen

Simon Kjær lader sig dog ikke skræmme af udsigten til et aserbajdjansk dampbad.

- Det kan godt få en betydning i løbet af kampen. Men samtidig er vi også forberedt på det, og sørger for at få drukket nok væske og spist de rigtige ting, men det er jo ens for begge sider. Det er selvfølgelig en ting, vi har haft fokus på, men samtidig kommer det heller ikke til at følge mere end det, siger den danske anfører, der igen er fit for fight, mens Kasper Schmeichel tager varmen med et smil.

- For mit vedkommende bliver det sgu dejligt ikke at skulle stå og fryse. Det er nok mere markspillerne, der kan mærke effekten af det. Men der er jo mange, der spiller – eller har spillet – i varme lande, så det bliver ikke første gang, de har prøvet det.

Martin Braithwaite slukker tørsten inden den afsluttende træning i Baku. Foto: Lars Poulsen

Og den stride varme ændrer ikke Simon Kjærs indstilling til den største kamp for herrelandsholdet i mange år.

- Vi skal ud med samme glæde, intensitet og tro, så det fylder ikke så meget. Vi glæder os helt vildt.

