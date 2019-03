Ny storsponsor: - Derfor smider vi penge i DBU

Arbejdernes Landsbank er den nye storsponsor i DBU.

Banken har indgået en hovedpartneraftale med DBU frem til og med VM i Qatar i 2022.

Arbejdernes Landsbank er de senere år blevet synonym med store fodboldsponsorater. Banken er i forvejen aktive på sponsorfronten i fire af landets superligaklubber. I FC Nordsjælland, AGF, Vejle og i Brøndby, hvor de har hovedsponsoratet.

Til trods for, at Arbejdernes Landsbank har lavet en stor aftale med DBU, er der ikke tale om den største sponsoraftale for dem.

- Økonomisk er vores hovedsponsoraftale i Brøndby større, forklarer Peter Froulund, der er kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank.

Arbejders Landsbank tegnede i 2016 en hovedsponsoraftale med Brøndby. Banken menes at betale 20 mio. kr. for aftalen.

Siden 2011 har Arbejdernes Landsbank, der for tiende år i træk er kåret som landets bedste bank, satset på fodbold. Det startede i FC Nordsjælland.

- Vi startede i 1990’erne som hovedsponsor for volleyball landsholdet, siden var vi sponsorer i ishockey og håndbold. Men er nu landet i fodboldens verden, hvor vi har udviklet vores koncept, så det passer til, forklarer Peter Froulund.

Han lægger ikke skjul på, hvad formålet er med den store aftale med DBU.

- Vi får en større platform til at profilere os på med sponsoratet i DBU. Samtidig vil jeg ikke lægge skjul på, vi ønsker flere kunder i butikken, påpeger han.

Udover Arbejders Landsbank er Danske Spil, Carlsberg og Hummel blandt hovedsponsorerne i DBU.

DBU arbejder på at finde yderligere et par sponsorer til hovedsponsoratet.

