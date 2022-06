Ny TV 2-ekspert: Reddet af holdet i kulissen

Kenneth Perez er blevet ekspert på dækningen af landsholdet og føler, at der hurtigt er kommet en god kemi og rytme i de to første udsendelser

- Hvad synes du om det?

Da Ekstra Bladet ringer til TV 2's nye ekspert Kenneth Perez og stiller et spørgsmål, får vi blot et tilbage.

Perez er nysgerrig og vil gerne vide, hvordan de to første udsendelser er gået. Faktisk får vi tre spørgsmål lige i rap.

På lignende måde har tv-seerne også allerede oplevet den tidligere danske landsholdsspiller i forbindelse med Danmarks to kampe mod Frankrig og Østrig.

Det hele behøver ikke være så stringent.

Eksperten svarer naturligvis udførligt på spørgsmålene under udsendelserne fra Camilla Martin, men er også klar på at spørge de andre eksperter - Brian Laudrup og Mads Junker - om deres meninger.

- Det er helt normalt, hvordan jeg også arbejder i Holland. Det er ikke bare spørgsmål, svar, spørgsmål, svar. Det er dejligt, at der bliver givet plads til det af presenteren (værten, red.).

Brian Laudrup og Kenneth Perez er blevet kolleger. Foto: Ulrik Jantzen/TV 2

- Hvis jeg selv lige føler, at jeg interesseret i, hvad en ekspert tænker, så falder det mig naturligt at spørge, og det gør jeg så, siger Kenneth Perez.

- Jeg har to spændende kollegaeksperter i Brian og Mads.

- Jeg føler allerede ret hurtigt, at vi har fundet en god kemi og en god rytme i udsendelsen blandt eksperterne og ikke mindst presenteren..

- Det er ikke noget, vi har aftalt på forhånd, for vi har ikke lavet en prøve. Det er sådan noget, der bare opstår.

Ros til TV 2-holdet

Til mandagens kamp mod Østrig blev kampen udsat i halvanden time grundet strømsvigt på Ernst Happel Stadion i Wien. Der skulle derfor padles længe fra tv-studiet i Fælledparken.

- Jeg arbejdede for hollandsk fjernsyn, da det med Christian Eriksen skete. Det her var barnemad i forhold til dengang.

- Og så vil jeg sige, at det hold, der er i kulissen, redder udsendelsen. De sørger for, at Camilla bliver klædt på til at snakke om nogle ting. De sørger for, at vi kan fylde en time ekstra.

Den nye ekspert har på kort tid fået et rigtig godt indtryk af sine kolleger.

- De ånder og lever for fodbolden og er super stolte af at have fået landsholdet tilbage på TV 2.

- Det, de har fået sat op i Fælledparken, er en stor succes.

Artiklen fortsætter under videoen ...



Uden for studiet i Fælledparken var stemningen elektrisk under kampen mod Frankrig.

Werge fløj ned efter Perez

Det var TV 2's fodboldredaktør Carsten Werge, der 'transfererede' 47-årige Perez til landsholdsdækningen. For nu at bruge hans eget udtryk.

- Det er helt klart ham, der har fundet på det. Det er også hans røv, der bliver ristet, hvis det ikke går godt, og ham der modtager ros, hvis det går godt, og der skal jo nok komme fejl fra min side. Det er jo live-tv, vi laver.

- Han ringede til mig og fløj ned til Amsterdam. Allerede der kunne jeg mærke at med den interesse og at flyve derned, at han skulle sige meget forkert, hvis jeg ikke skulle komme hjem og gøre det.

En flyvetur til den hollandske hovedstad, og så var Perez overbevist. Foto: Emil Agerskov

Kenneth Perez er trods jobbet i Danmark stadig bosiddende i Holland, hvor han først spillede i 14 år og efterfølgende har været tv-ekspert.

Senest har danskeren lige tegnet en ny treårig aftale med tv-stationen ESPN. Han dækker dermed klubkampe for dem og så landskampe for TV 2.

Tv-seerne kan se og høre meget mere til Perez fredag, da Danmark møder Kroatien i Parken og mandag mod Østrig - igen til Nations League i september og så til VM i november og december.

Strømmen gik mandag inden Danmarks kamp i Østrig, men selv hvis den bliver slukket på hele Østerbro i København, er Parken rustet til at håndtere den slags nødsituationer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------