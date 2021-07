Ny virkelighed for Højbjerg: - Tillykke til ham

Pierre-Emile Højbjerg var José Mourinhos sikre kort. Man kunne mejsle to ting fast: Han spillede fra start, og han blev ikke skiftet ud.

Vikaren Ryan Mason nåede godt nok en enkelt udskiftning af danskeren i ligacup-finalen mod Manchester City, men midtbanespilleren klarede opsigtsvækkende nok at gennemføre en sæson på fuld tid i benhårde Premier League.

I den nye sæson bliver det med ny styrmand ved roret, for Tottenham har bekræftet, at de har ansat Nuno Espírito Santo, der har haft stor succes i Wolverhampton. Her lykkedes det ham i 2018 at rykke klubben op i Premier League efter en 15. plads året forinden, og derefter har han blandt andet scoret to syvendepladser med Wolves.

Nu skal han vise, at han også kan udrette magi i en kæmpeklub som Spurs, og Højbjerg ser frem til samarbejdet, selvom han ikke har travlt med at komme tilbage til sin engelske arbejdsgiver.

- Tillykke til ham, og tillykke til klubben. Det bliver spændende. Men jeg vil gerne vente lidt med at møde ham på grund af de ting, vi skal gøre færdig her, siger Højbjerg til DR inden sidste træning og afrejse til Aserbajdsjan.

Foto: Lars Poulsen

Det fulde fokus ligger nemlig på at slå Tjekkiet, der venter lørdag aften i brandvarme Baku, hvor der forventes 30 grader ved kampstart.

- Vi har spillet med hjertet og gjort alt for, at landet har følt sig stolte af os. Nu er vi i kvartfinalen, og det har været lidt af en rutsjebanetur. Det gode er, at vi stadig er sultne og fast besluttede på at gå efter mere. Vi har nået meget, men vi vil gerne videre og få det bedste ud af det, siger Højbjerg.

Gammel og kedelig

I 2013 udtalte Højbjerg, at han med sin generation ville vinde EM i 2020. Ung og kæk, som han var og måske stadig er.

- Nu er jeg gammel og kedelig, spurgte Højbjerg retorisk og fortsatte til kernen:

- Jeg står fast ved, at vi har en rigtig god generation. Der er spillere fra dengang, der er blevet rigtig dygtige.

Først skridt er skæbnekampen på lørdag, hvor vinderen får lov at møde enten England eller Ukraine på Wembley i London i en semifinale.

