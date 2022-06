Nybagt far: - Jeg sover rigtig godt

Andreas Christensen var igen med for Danmark, efter han havde siddet ude i to kampe

PARKEN (Ekstra Bladet): Efter to kampe uden for truppen var Andreas Christensen tilbage på holdet.

Den nybagte far spillede hele kampen og kommer til at sove godt natten til lørdag.

- Jeg sover rigtig godt. Jeg har lige haft de her to nætter inden, hvor jeg har fået så meget søvn, jeg overhovedet kunne. Det er okay. Det var bedre, end jeg troede.

- Jeg kan godt mærke, at det var lang tid siden, jeg har spillet en hel fodboldkamp.

Andreas Christensen har tidligere på ugen forklaret, at han er kørt lidt frem og tilbage mellem spillerhotellet i Helsingør og så Frederiksberg.

- Hjulmand er super forstående.

Det blev til et nederlag mod Kroatien, men der er en ny kamp mandag mod Østrig.

- Vi har rigtig meget lige ved og næsten. Jeg føler også, at vi har et par chancer, vi godt kan score på, men ellers er det en kamp, der ikke har super mange chancer. Jeg synes heller ikke, at de skaber så meget.

- Vi har en vigtig kamp igen. Heldigvis kommer den hurtigt, så vi kan revanchere os.

