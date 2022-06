Nyd Hjulmand, mens vi har ham

ANALYSE: Med de resultater Kasper Hjulmand har leveret med det danske landshold, er det helt logisk, han snart bliver et tema for større europæiske topklubber

WIEN (Ekstra Bladet): Alle danske fodboldfans med hang til landsholdet skal sørge for at nyde Kasper Hjulmand, så længe vi har ham som landstræner.

For han må være landstræner på lånt tid.

Kasper Hjulmand ligner godt nok ikke en mand, der løber af pladsen i utide.

Han har kontrakt med DBU to år endnu. Og intet tyder på, at parterne lige nu har travlt med at tale forlængelse af aftalen.

Vi skal nyde Kasper Hjulmand, så længe han er dansk landstræner. For med de kvaliteter han har vist, må han være attraktive ude i den store fodboldverden. Foto: Lars Poulsen.

Men vi befinder os i en ganske uforudsigelig fodboldverden, forstået på den måde, at der kan komme den slags tilbud, som kun dukker op én gang i livet.

Altså den mulighed, hvor man simpelthen ikke kan sige nej.

Og hvorfor skulle et sådan tilbud ikke snart være undervejs til den danske landstræner?

Sidste efterår afslørede Kasper Hjulmand i et interview med Ekstra Bladet, han – efter sommerens EM-semifinale - havde haft forespørgsler fra interesserede klubber. Men landstræneren ville ikke konkretisere det nærmere.

Kasper Hjulmand har skabt bemærkelsesværdige resultater med Danmark. Det vil være naturligt, hvis en stor klub snart banker på hans dør. Foto: Lars Poulsen.

Men vær sikker på, at interessen for den danske landstræner ikke er dalet hen over foråret. Og med 2-1 triumfen mod verdensmestrene fra Frankrig, vil det være helt naturligt, hvis der sidder en del klubledere rundt i Europa og tænker, at den danske landstræner passer netop ind i deres klub.

Kasper Hjulmand er en moderne trænertype. Han er eminent til at kommunikere, nærmest ekspert i krisehåndtering. Og så har han i mange situationer bevist sine taktiske evner befinder sig på absolut øverste hylde. Han har mange redskaber, han henter fra værktøjskassen.

Som vi senest så det mod Frankrig. Danmark skiftede taktisk formation fra 3-4-3 til 4-3-3, da Hjulmand efter en times spil rystede posten og skiftede Andreas Cornelius, Mikkel Damsgaard og Rasmus Nissen på banen.

Det taktiske træk var med til at vende kampen til Danmarks fordel.

Kasper Hjulmand har prøvet udlandet. Han fik otte måneder i Mainz, hvor han endte med at blive en del af et magtspil i klubben. Sportsdirektør Christian Heidel erkendte sidenhen, han var for hurtig på aftrækkeren med at skille sig af med Hjulmand. Historien har bekræftet den påstand.

Kasper Hjulmand var glad, da Danmark havde besejret Frankrig i fredags. Her med et kys ud til de 1500 danske medrejsende fans. Foto: Lars Poulsen.

I starten af 2019 var han ærgerlig over at glippe jobbet i Anderlecht. Den ærgrelse er helt sikkert væk i dag, fordi han fik han en gylden mulighed med det danske landshold.

Og nu vil det være helt naturligt, hvis der sidder et hav af sportsdirektører rundt i fodbold-Europa og har blikket stift rettet mod Kasper Hjulmand.

For han er ikke bare talentfuld. Han har indfriet potentialet og bevist sine kvaliteter som toptræner.

Derfor nyd Kasper Hjulmand, så længe han er dansk landstræner. For det varer med sikkerhed ikke mange år, før han er væk.

Hans trænermæssige evner er til europæisk topfodbold både på klub- og landsholdsplan.

