Nye detaljer i Benzema-drama: Han kunne have spillet

Lige før VM-slutrunden i Qatar blev den franske landsholdslejr ramt af en bombe.

Den for nyligt kårede Ballon d'Or-vinder, Karim Benzema, var blevet ramt af en skade, og hans VM var dermed slut, allerede inden det var gået i gang.

Men det er måske ikke hele sandheden.

Undervejs i turneringen, kom der rygter frem om, at Karim Benzema muligvis ville blive klar til de afgørende knockout-kampe.

Men trods forlydenderne om en fit Benzema valgte den franske landstræner Didier Deschamps ikke at kalde angriberen tilbage i VM-truppen.

Og den beslutning er faldet Karim Benzemas agent, Karim Djaziri, for brystet.

I et opslag på Twitter har delt en video, som han mener, er bevis for, at Benzema allerede kunne have spillet fra 1/8-finalen.

- Jeg lægger det her frem nu, men før det har jeg konsulteret tre specialister, som bekræfter diagnosen. Benzema ville have været klar til at spille 1/8-finalen eller i det mindste sidde på bænken. Hvorfor bad du ham tage hjem så hurtigt? lyder stikpillen fra agenten, der helt tydeligt er rettet mod landstræner Didier Deschamps.

Karim Benzema afslørede efter Frankrigs finalenederlag, at han stopper på landsholdet.

Real Madrid-stjernen har angiveligt været så bitter over Deschamps' beslutning, at han er stoppet med at følge sine landsholdskollegaer på Instagram.

Karim Benzema følger nu kun Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappé, Raphael Varane og Marcus Thuram - alle andre har fået et 'unfollow'.