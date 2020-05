Nye detaljer om EM i København

Nu er der kommet et mere udførligt program for, hvordan Tour de France og EM deles om markedsføringen i det københavnske bybillede fra marts til juli

Der er lagt op til den helt store sportsfest i København næste sommer, når både EM i fodbold og Tour de France-start kommer til byen.

Begge dele kræver stor markedsføring og en række følgearrangementer, der i første omgang skabte knaster i forhold til at afholde begge arrangementer samtidig, efter flytningen af EM fra 2020 til 2021.

Nu er der så kommet flere detaljer frem om, hvordan de to arrangementer mere konkret skal afvikles. Det skriver Jyllands-Posten.

Et faktaark fra Københavns Kommune viser nemlig, at københavnerne kommer til at opleve Tourens gule farve flere steder i byen allerede fra 24. marts.

Det vil ske langs ruten inde i selve byen, og desuden vil både rådhus og Rådhuspladsen være smykket af en stor gul førertrøje samt et ur, der tæller ned til starten af 1. etape, som køres 2. juli.

Men der vil være restriktioner. For UEFA kræver også, at EM bliver markedsført på den store klinge. Så fra 31. maj til 6. juni vil de mange synlige Tour-udsmykninger kun være at se ved Rådhuspladsen. Resten af byen kommer til at ose af fodbold.

Og fra 7. juni blliver der skruet op for EM-charmen. De danske kampe afvikles 12., 17. og 21. juni, og i den periode vil Tour de France slet ikke kunne opleves i København - der er udelukkende EM på programmet med bland andet storskærm på Rådhuspladsen.

Touren får dog comeback fra 22. juni, hvor det er cykelløbet, der dominerer. Dog vil Parken og fanzonen på Ofelia Beach samt Tingbjerg, hvor holdene træner inden 1/8-finalen 28. juni, være undtaget.

Sådan vil det være frem til 4. juli, hvor Tour de France forlader Danmark, og EM igen kan overtage byen, indtil finalen bliver spillet 11. juli på Wembley.

