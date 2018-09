Nye detaljer om spytklat: Totti slagter Poulsen i ny bog

LÆS POULSENS REAKTION PÅ BOG-CITATERNE LÆNGERE NEDE I ARTIKLEN

Det var en kæmpe skandale, da den italienske verdensstjerne Francesco Totti under EM-slutrunden i Portugal 2004 sendte en spytklat i hovedet på Christian Poulsen.

Episoden blev først fanget efter kampen, og Totti endte med at få tre kampes karantæne.

Sidste år stoppede Totti karrieren, og i Roma-anførerens spritnye bog Un Capitano, som Nettavisen og asromalive.it har haft fingrene i, fortæller han så uddybende om spytte-episoden med danske Poulsen, som Ekstra Bladet har fanget til en reaktion.

- Fra kampen i Guimaraes husker jeg den frygtelige brændende varme og lidt andet. Mindet er forsvundet allerede næste dag, da fysioterapeuten Vito Scala kommer til mit rummet og spørger mig, om jeg har spyttet Poulsen i ansigtet, skriver Totti i bogen.

- Hvad, er du dum?, svarer jeg. Og siden han fortsat har tvivl malet i ansigtet, sender jeg ham ud til helvede, men ikke uden at sige 'nej, jeg har ikke spyttet på nogen, tanken alene giver mig kvalme, og du burde kende mig bedre end som så', forklarer Totti.

Fysioterapeuten fortæller, at der formentlig er kommet tv-billeder, der viser spytklatten.

- 'Lad mig se', siger jeg. Videoen ligger på den danske tv-stations hjemmeside. Det var dem, der satte en kameramand til at følge mig hele kampen. Jeg klikker på computeren, og jeg kan se det, forklarer Totti.

I bogen skriver han, at han har lavet millioner af fejl i karrieren, men ingen som denne.

- Spytteriet på Poulsen er den episode i hele mit liv, som jeg skammer mig mest over. Ikke bare sportsligt, men i hele livet. Havde det ikke været for videoen, havde jeg nægtet, at jeg havde gjort det til mine dages ende. Og jeg ville have gjort det i god tro og overbevist om, at det var sandheden, forklarer Totti i bogen.

Ekstra Bladet har forholdt Christian Poulsen citaterne fra bogen, men det er ikke fordi danskeren har gået og ventet på Tottis angren.

- Det er selvfølgelig noget, han er ærgerlig over, men det er ikke noget, han skal undskylde. Det er jo sket i sportsligt øjemed i kampens hede, ligesom han beskriver, siger Poulsen til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, at alle på en sportsbane har lavet noget, der ikke var så smart, og sådan har jeg det også. Jeg har jo også nogle ting, som jeg fortryder. Der er blandt andet episoden fra Sverige-kampen, som jeg er blevet konfronteret med mange gange, og sådan har Totti det sikkert også med denne episode, siger Poulsen

- Jeg bærer ikke nag og har ikke gået og savnet en undskyldning. Jeg har ikke noget imod ham, siger Poulsen.

Tottis bog blev præsenteret i selveste Colosseum, hvor han selvfølgelig selv fortalte om den:



Selvom Poulsen blev spyttet efter, så var han ikke den første, der opdagede det.

- Jeg havde jo slet ikke lagt mærke til det, før det blev til en sag via nogle nye tv-billeder. Det var ikke noget, jeg havde behov for, der skulle straffes, og jeg havde ikke travlt med at pege fingre af andre.

- Men når jeg er i Italien på ferie, så hører jeg stadig for den episode, men det er med et smil på læben, siger Poulsen.

Selvom Totti er ked af episoden, så har italieneren i sin bog ikke meget til overs for Christian Poulsen.

- Christian Poulsen er en dårlig karakter. En provokatør, som rammer dine hofter med små slag og træder dig over fødderne, når bolden ikke er der. Kort sagt er han det, man kalder en middelmådig markør, skriver Totti.

- Derudover vil han have dig til at være stille, og når man siger 'gør det, når vi kæmper om bolden, hvis du har modet', så griner han og driller dig, lyder det i bogen.

Totti havde i årene efter et indebrændt forhold til Poulsen.

- Heldigvis slap jeg for at møde ham på banen igen - end ikke i de to år, han spillede i Juventus - for jeg havde ikke kunnet modstå at ramme ham. Og jeg havde fået mig selv smidt ud for at gøre det.

- Det er et accepteret æreskodeks blandt spillere, men det er spytteri ikke. Spytteri er for feje folk. Det er det, der nager mig så mange år efter, forklarer Totti i bogen.

De hårde ord fra Totti generer ikke danskeren.

- Det rammer mig egentlig ikke, hvad han siger. Jeg er klar over, at hvad jeg for en type, og jeg var jo ikke en top-5-spiller i verden som Totti, siger Poulsen til Ekstra Bladet.

- Jeg har egentlig ikke behov for at svare ham igen. Igen, så bærer jeg ikke nag, og det er rigtigt, at jeg har siddet så tæt på ham, at han kunne mærke mig, siger Poulsen, der bemærker, at Totti altså må have oplevet andre midtbanespillere med lignende spillemåde.

Danskeren husker, at han undervejs i karrieren også har haft bataljer med en anden italiener i form af Gennaro Gattuso, men her var der ikke behov for efterfølgende at lange ud efter Poulsen.

- Han brækkede en knogle i foden, og jeg husker, at han ringede, og vi fik en snak. Der foregår mange ting på banen, men uden for banen, er det noget helt andet, siger Poulsen.

- Gattuso og jeg var måske lidt mere samme typer på banen, og så er der en form for gensidig respekt, siger Poulsen.

Men Totti var en mere offensiv type end danskeren.

- Jeg havde ikke de kvaliteter, Totti havde, for han var jo en fantastisk spiller dengang. Mine styrker var at arbejde for holdet, og jeg skulle sidde tæt på ham og tirre ham lidt hver gang, han havde bolden, og jeg skulle hele tiden vide, hvor han var, så han ikke kunne blive farlig, siger Poulsen, der i øvrigt bemærker en fejl i Tottis hukommelse.

For Totti og Poulsen nåede rent faktisk at mødes inden for de to sæsoner, hvor danskeren var i Serie A.

Totti var ganske vist ikke med, da Christian Poulsen 21. marts 2009 spillede hele kampen for Juventus i 4-1-sejren i Rom, men 30. august samme år fik danskeren de sidste fem minutter i 3-1-sejren i Rom, og her var Totti også på banen, men måske er de kampe er glemt i Tottis hukommelse på grund af de sviende nederlag.

Kampen mellem Danmark og Italien ved EM 2004 endte i øvrigt 0-0, og da Danmark og Sverige i sidste gruppekamp endte med at spille 2-2, så røg Italien ud, mens Danmark gik videre til kvartfinalen, hvor Tjekkiet dog blev stopklods.

