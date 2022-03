Nyt Eriksen-mål i dansk 3-0-sejr

Parken klædt ud til fest i rødt og hvidt på Christian Eriksens aften. I høj grad til ære for den 30-årige dansker.

Større, smukkere og mere dansk bliver det næsten ikke.

Christian Eriksen scorede igen - fra distancen, da han smart sparkede bolden i det korte hjørne. Foto: Anthon Unger.

Præstationen i lørdags mod Holland var ingen tilfældighed. Det han leverede mod Serbien, må have overbevist alle om, at fuldstændig ligner sig selv.

Ingen kunne have skrevet Christian Eriksens genkomst til landsholdet på smukkere vis end, hvad vi så fra hovedpersonen på Parkens slidte græstæppe.

En sublim scoring i det korte hjørne efter et smart træk uden for feltet. Typisk Christian Eriksen, fristes man til at sige.

Intelligent og elegant på samme tid.

Derfor rejste Parken sig også og klappede i takt, da Kasper Hjulmand skiftede ham ud med ti minutter tilbage.

Christian Eriksen blev klappet ud efter 80 minutters spil, hvor hele Parken rejste sig op. Foto: Anthon Unger.

Christian Eriksen klappede tilbage, efter han havde modtaget et kys på panden fra Kasper Schmeichel, der fik anførerbindet på armen.

Et smukt og bevægende øjeblik i Parken.

Christian Eriksen har aldrig været en mand af mange ord uden for banen. Til gengæld taler hans fødder og fodboldhjerne sit eget sprog, når han kommer inden for kridtstregerne.

Her er han i særklasse med en fodboldintelligens, der er niveauer over mange af dem, han står overfor.

Men Eriksens dramatiske historie, comeback og landsholdets EM-optur har ramt danskerne i hjerterne.

Jesper Lindstrøm scorede sit første landskampmål, da han bragte Danmark på 2-0. Foto: Anthon Unger.

Hans historie har været verden rundt. Og ramt alle. Selv serbernes tilskuere markerede det med et banner: Welcome home, Christian.

Og i Parken var engelske SkySport på plads, lige som det store franske sportsmagasin L’Equipe også var repræsenteret for at berette om Eriksens gensyn med de danske fans.

Når historien om Eriksens betydning for Danmark skal skrives, kan man nu slå op i historiebøgerne og se, at han med 38 landskampmål er på niveau med en af de største - Preben Elkjær.

På en aften, hvor Christian Eriksen strålede, er det også værd at hæfte sig ved præstationerne fra Andreas Skov Olsen og Pierre Emile Højbjerg.

Det et tydeligt at se, at Andreas Skov Olsen er et meget stærkt kort at spille fra højrekanten i fremtiden. Hans fart og teknik er på et højt, internationalt niveau.

Han spiller med langt større autoritet nu, end vi har set tidligere. Han er blevet mere modig og er stærk én mod én.

Når det handler om Pierre Emile Højbjerg er han trådt langt mere i karakter som midtbanens leder. Og mod Serbien så vi også, at han var meget mere med i det fremadrettede spil. Det var et fornemt oplæg til Jesper Lindstrøms første landskampsmål.