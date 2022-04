Nyt job: Brian Laudrup skifter til TV 2

Brian Laudrup bliver fast ekspert hos TV 2, når tv-stationen fra 1. juni overtager rettighederne til at transmittere fodboldlandsholdets kampe.

Det oplyser tv-stationen i en pressemeddelelse.

- Jeg har haft det store privilegie i mange år at have dækket landsholdet på vej mod nye mål. Det har i dén grad været en stor følelsesmæssig og ikke mindst fodboldmæssig oplevelse – selvfølgelig med sidste års EM som foreløbigt klimaks, siger Brian Laudrup.

- Da jeg blev spurgt af TV 2, om jeg kunne tænke mig at være en del af et fantastisk spændende hold bag dækningen af hele Danmarks landshold, kunne svaret kun være ja. Jeg glæder mig helt vildt.

Hos TV 2 er der også stor jubel over at have hentet en så stærk profil som Brian Laudrup.

- Med Brian Laudrup som ny ekspert får vi på TV 2 en af Danmarks mest markante fodboldeksperter med stor historik på det danske landshold. Brians præstationer som spiller taler for sig selv, og han brænder stadig for det danske landshold, siger kanalchef Kristian Hyldgaard.

Også den tidligere landsholdsangriber Kenneth Perez bliver en del af holdet, der fremover skal kloge sig på det danske landshold.

Landsholdsfodbolden vender efter otte års fravær tilbage på TV 2, og Brian Laudrup, Kenneth Perez og resten af TV 2's hold får hurtigt noget at se til.

I juni venter der således hele fire Nations League-kampe på blot 11 dage, hvor Kasper Hjulmands tropper skal i aktion.

Første gang, tv-stationen blænder op for landskamp, er når Danmark møder Frankrig på udebane 3. juni.

Brian Laudrup nåede at spille 82 kampe i den rød-hvide landsholdstrøje og scorede 21 mål. Han var også med, da Danmark i 1992 gik hele vejen og vandt EM.

