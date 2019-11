Nyt job og ny position: - Udfordrende at komme alene til udlandet

Hvis man ser på de mest succesfulde danske landsholdsspillere lige nu, kan ingen komme uden om Andreas Cornelius og Kasper Schmeichel. Men lige i feltet derefter er der ingen tvivl om, at Robert Skov befinder sig.

Sidste sæsons topscorer i Superligaen har fået hurtig succes i en uvant rolle som venstre wingback hos Hoffenheim i Bundesligaen.

- Jeg er faldet utrolig godt til i Hoffenheim. Det har været let at komme i gang, og jeg er meget glad for at prøve en anden position på banen. Jeg tror, det er vigtigt at forstå andre roller og derfor har jeg haft en åben tilgang til det, forklarer Robert Skov, der mener, at det er med til at udvikle ham som spiller, når han kan optræde i flere forskellige positioner på banen.

De har spillet ungdomsfodbold sammen i Silkeborg. Nu er de genforenet på landsholdet - Kasper Dolberg og Robert Skov. Foto: Lars Poulsen.

Sværere udenfor banen

Efter en rolle som indskifter i tre af de fire første kampe, har han siden spillet fast som wingback, hvor han allerede har scoret og lagt op til mål i en periode, hvor Hoffenheim har vundet seks kampe i træk – fem i ligaen og én i pokalen.

- Det har rent faktisk været nemmere at falde til i klubben frem for uden for banen. Det har været lidt udfordrende at komme alene til udlandet. Men nu er jeg omsider ved at komme på plads i min lejlighed, forklarer Robert Skov.

Den største forskel fra de trygge omgivelser i Danmark til Bundesligaen, har været det enorme tryk fra tribunerne, fordi der er udsolgt overalt i Bundesligaen. Men også intensiteten på banen. Både til træning og i kampene.

- Der er kæmpe stor forskel på Superligaen og Bundesligaen. Træningsmiljøet er fantastisk, men der bliver virkelig gået til stålet, forklarer Robert Skov, der har klaret sig på tysk indtil videre. Men fra næste uge får han en kyndig tysklærer ved sin side, så det kommer til at gå stærkt med at forstå alt, hvad der bliver sagt.

Robert Skov (t.v) var sammen med Kasper Schmeichel med til at indvie den nye hybridbane i Herning, hvor flere af landsholdsspillerne spillede på små mål mod unge fodboldtalenter. Foto: Lars Poulsen.

Hareide vil spare flere

Under tirsdagens træning i regnvejr på landsholdets nye hybridbane i Herning stod landstræner Åge Hareide og iagttog spillerne med hænderne dybt begravet i lommerne og hætten trukket godt over hovedet.

Det var ikke meget landstræneren blandede sig i undervejs, hvor både Andreas Cornelius og Jens Stryger Larsen var blevet hjemme på spillerhotellet. Ingen af dem forventes at komme i spil fredag. De bliver ’gemt’ til mandagens vitale opgør i Dublin.

Robert Skov ventes derimod at få en rolle fredag. Lige som Daniel Wass, Mathias Zanka Jørgensen og Christian Gytkjær sandsynligvis også kommer på banen fra start mod Gibraltar i Parken, hvor der nu er solgt 22.000 billetter.

Ude i kulden: - Jeg behøver ingen forklaring

Her er Hareides udvalgte Målmænd:

Kasper Schmeichel, Leicester

Jesper Hansen, FC Midtjylland

Frederik Rønnow, Eintracht Frankfurt Forsvarsspillere:

Henrik Dalsgaard, Brentford

Mathias Zanka Jørgensen, Fenerbahce

Peter Ankersen, Genoa

Simon Kjær, Atalanta

Jonas Knudsen, Malmö

Joachim Andersen, Lyon

Andreas Christensen, Chelsea

Jens Stryger Larsen, Udinese Midtbanespillere:

Christian Eriksen, Tottenham

Christian Nørgaard, Brentford

Lasse Schöne, Genoa

Daniel Wass, Valencia

Pierre-Emile Højbjerg, Southampton

Thomas Delaney, Dortmund Angribere:

Andreas Cornelius, Parma

Martin Braithwaite, Leganes

Robert Skov, Hoffenheim

Christian Gytkjær, Lech Poznan

Yussuf Poulsen, RB Leipzig

Kasper Dolberg, Nice

Se også: - En større katastrofe for Danmark end mig