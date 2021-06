Nyt navn til stjerneskuddet: 'Damsinho'

Kasper Hjulmand har givet det nye stjerneskud et nyt navn - Damsinho med direkte reference til brasilianske boldkunstnere

Han kom, så og sejrede, 20-årige Mikkel Damsgaard.

Han var sensationen i Kasper Hjulmands opstilling, men den lille boldkunstner levede op til tilliden og leverede en stærk og overbevisende indsats i de 70 minutter, han fik på banen.

De hurtige fødder og det lave tyngdepunkt gav den belgiske bagkæde store problemer. Men også evnen til at smide den flotte aflevering splittede belgiernes forsvar i perioder.

Samtidig var han tæt på at score før pausen, hvor et langskud røg lige forbi målet.

Landstræner Kasper Hjulmand var imponeret af det, han så fra den 20-årige. Og nu har Hjulmand givet ham et specielt navn:

- Dam-sinho kalder jeg ham, siger Kasper Hjulmand.

Med direkte reference til de brasilianske boldkunstnere.

Danmark var i lange perioder bedst, men i to sekvenser viste Belgien verdensklassen. Foto: Lars POulsen.

- Det er fantastisk af Dams, men det siger også noget om holdet. De har brugt tid på ham. De laver rammerne, så han hele tiden kan føle sig tryg.

- Der er en kæmpe støtte. Det er sigende for dette hold. At det hænger sammen, siger Kasper Hjulmand.

Hjulmand har kendt Damsinho, siden han som ung knægt kom fra Jyllinge til FC Nordsjælland. Siden har Hjulmand været med til at forme ham som fodboldspiller. Han har præget ham og givet ham nogle værktøjer.

- Damsinho går bare ud og spiller. Han er en superspiller.

- Det, at han kan svinge sig op og gøre det her på den her scene, er fantastisk. Det siger ikke kun noget om ham, men også om de holdkammerater han har, påpeger Kasper Hjulmand.