Nyt om Kjærs situation

Landsholdsanfører Simon Kjær er fortsat tvivlsom til lørdagens EM-kvartfinale på lørdag mod Tjekkiet, men landstræner Kasper Hjulmand er optimistisk omkring sin forsvarsleder.

Søndag aften blev den slidte anfører undersøgt nærmere, og med en masse behandling kan Kjær blive klar til kvartfinalen, lyder vurderingen.

- Jeg kan ikke fortælle præcis, at sådan her kommer det til at foregå, men vi er optimistiske omkring Simon.

- Han får rigtig meget behandling, og vi laver nogle lette ting på ham i dag (mandag, red.).

- Der er meget individuel baseret træning tirsdag, og vi har en klar fornemmelse af, at vi kan gøre Simon klar til på lørdag, siger landstræner Kasper Hjulmand mandag formiddag.

Den danske anfører var også tvivlsom til EM-ottendedelsfinalen mod Wales, men den kamp blev Kjær klar til. Han spillede de første cirka 77 minutter af den kamp.

Hjulmand understreger, at der skal meget til at holde den viljestærke forsvarsspiller ude af en så stor landskamp, som den der venter landsholdet i Baku.

Angriberen Yussuf Poulsen døjer med en baglårsskade og missede ottendedelsfinalen, men ham har Hjulmand ligeledes udtrykt sig optimistisk omkring med henblik på kvartfinalen. Daniel Wass har døjet med sygdom, men ventes ligeledes klar.