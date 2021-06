Nyt trick: - Jeg er vild med dine ben

Det er ikke noget ukendt fænomen i moderne topfodbold, at forsvarsspillere forbereder sig på at give en angribende modspiller en varm velkomst.

Men det plejer at være ensbetydende med en svedig tackling eller en verbal sviner, der har til formål at skræmme.

Da Skotland mødte England fredag aften på Wembley, tog forsvarsspilleren Stephen O’Donnell dog en helt ny taktik i brug for at bringe sin modstander, engelske Jack Grealish, ud af fatning.

Ja, faktisk gik han helt over i modsatte grøft og forsøgte sig med en sværm af slibrige komplementer.

Det fortæller Motherwell-stopperen, der fik stor ros for sin kamp, i følge The Guardian.

Da Aston Villa-profilen blev sendt ind i det målløse opgør i det 63. minut, gik der ikke længe, før O’Donnell fik gult kort for en tackling på Grealish.

- Han kom jo ind og var så fin og frisk, og normalt kan det få dig til at føle dig lidt træt, så jeg tænkte: ’Du må ramme ham’.

Første gang, de to kom i nærkamp, var der ingen kompliimenter i brug. Foto: Matt Dunham/Reuters/Ritzau Scanpix

Men så kom han i tanke om et godt råd fra holdkammeraten John McGinn, der spiller på klubhold med Grealish.

- Han havde sagt, at jeg skulle sige ham ting i øret – ikke negative men komplimenterende, fortæller Stephen O’Donnell.

- Så anden gang han kom, fortalte jeg ham, hvor godt han så ud, og at jeg var vild med hans ben. Så spurgte jeg ham, hvordan han fik sit hår til at se så godt ud.

Under alle omstændigheder fik skotterne holdt deres britiske storebror fra at score, og det point betyder, at holdet kan gå videre med en sejr i aften på Hampden Park mod Kroatien. I samme gruppe møder England på Wembley Tjekkiet.