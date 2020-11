Nyt vikarlandshold

Corona-smitte har sendt hele den norske landsholdstrup i karantæne - derfor bliver det et amputeret hold, der onsdag aften spiller i Wien

Når det norske landshold går på banen i aften klokken 20 i Wien til landskampen mod Østrig, så bliver det i den grad med et nødlandshold.

I sidste uge blev Omar Elabdellaouis testet positiv for corona - og det sendte hele den oprindelige trup i karantæne - samtidig med, at søndagens Nations League-kamp mod Rumænien blev aflyst.

I Bukarest var der klistret flag på de pladser, der var tiltænkt Norge, men søndagens kamp blev aflyst dagen før. Foto: Aleksandar Djorovic/Ritzau Scanpix

Nu er det så lykkedes for nordmændene at mønstre et nyt hold.

Det er Leif Gunnar Smerud - der er udpeget til midlertidig landstræner - som har udpeget den start 11'er, som det norske medie TV2 regner med at have gennemskuet.

TV2 udpeger den nyudnævnte anfører Mats Møller Dæhli, som den spiller med mest landskampserfaring.

Han har 23 kampe på sit cv. Derudover er der fire andre spillere, der tidligere har trukket i landsholdstrøjen - mens der således er seks debutanter i startopstillingen.

Bedre bliver det ikke på udkiftningsbænken, hvor de udtagende spillere til sammen har spillet nul kampe for Norge.

Målmanden Per Kristian Bråtveit ankom først onsdag til Wien - men Djurgården-keeperen går alligevel direkte på kassen.

Norge kan, hvis de vinder den udsatte kamp mod Rumænien - og reserverne slår Østrig spille sig i Nations Leagues League A.

