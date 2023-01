Obskøn fejring undersøges

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har åbnet en disciplinærsag mod verdensmesteren Argentina.

Det skriver Fifa fredag på sin hjemmeside.

Argentinerne er ifølge forbundet blandt andet anklaget for hånende opførsel og brud på retningslinjerne omkring fair play i forbindelse med finalen mod Frankrig.

Forseelserne bliver ikke beskrevet nærmere, men især keeper Emiliano Martínez kom i fokus efter den dramatiske finalesejr, der kom i hus efter 3-3 og en straffesparkskonkurrence.

Aston Villa-keeperen modtog prisen som den bedste målmand i turneringen i Qatar og fik 'Den Gyldne Handske' som bevis på præstationen.

Emiliano Martínez valgte at stille sig op på scenen og holde prisen foran sine ædlere dele og læne sig tilbage med et drilsk ansigtsudtryk op mod den ene tribune i Lusail.

- Jeg gjorde det, fordi franskmændene buhede af mig. Arrogance passer mig ikke ret godt, sagde Emiliano Martínez ifølge RMC om den særprægede jubel.

Fifa har også sigtet Kroatien efter slutrunden i Qatar. Kroaterne er sigtet for 'diskrimination' i bronzekampen mod Marokko - angiveligt en hånede sang.

I andre sager der truffet afgørelser.

Mexico skal således op med et beløb svarende til 740.000 kroner for en diskriminerede sang fra landets fans under kampen mod Polen. Dommen indeholder også en betinget straf; en kamp i Fifa-regi uden tilskuere.

Serbien, der allerede har fået en bøde på 150.000 kroner for at have en omstridt flag hængende i sit omklædningsrum, skal op med yderligere 370.000 kroner samt spille næste hjemmekamp i Fifa-regi med kun 75 procents kapacitet.

Den straf falder på grund af både diskrimination, spillernes dårlige opførsel og det faktum, at holdet modtog syv gule kort i 2-3-nederlaget mod Schweiz.