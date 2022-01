Kasper Hjulmand kaldes storfavorit til Everton-jobbet, men markedet er meget blandet, når det kommer til at finde Rafa Benitez' afløser

Det er slut mellem Rafa Benitez og Everton, og dermed åbner der sig en jobmulighed hos en kæmpe klub, der tit har indfundet sig lige under de allerstørste i England.

Kasper Hjulmands navn er med i den pæne pulje af trænere, der bliver sat i forbindelse med den spændende tjans, og hos bookmakeren Betfair er oddset helt i bund.

Søndag gav det kun 1,25 gange pengene igen, hvis man spillede på den danske landstræner som Everton-frontfigur, hvorimod de næste på listen, spillerlegenderne Wayne Rooney og Frank Lampard, begge gav 4,5 gange igen hos spilleselskabet. Det fortalte Betfairs talsmand, Sam Rosbottom.

Bettingfirmaerne har selvfølgelig ikke de vises sten, men når det kommer til forudsigelser, så er de meget svære at slå i det lange løb, og det skyldes selvfølgelig, at de er gode til at prissætte deres udbud.

- Jeg er superglad for at være dansk landstræner, og jeg skal ikke nogen steder lige nu, sagde Hjulmand tilbage i november, da han blev sat i forbindelse med et job hos Aston Villa. Foto: Lars Poulsen

Markedet lige nu er dog ikke enigt i den sandsynlighed.

Således kan man hos britiske Skybet få hele 51 gange pengene igen, hvis man satser på dansk overtagelse på Goodison Park.

Umiddelbart ligner markedets favorit den belgiske landstræner, Roberto Martinez, og han har jo også tidligere haft succes med de blåblusede fra Liverpool. Han stod senest i spidsen for dem fra 2013 til sommer 2016, hvor det belgiske mandskab hidkaldte ham.

Kasper Hjulmand har uden tvivl vundet stor anerkendelse i fodboldverdenen efter den succesfulde EM-turnering, hvor Danmark endte med at blive stoppet på Wembley i semifinalen.

De meritter har løftet Kasper Hjulmand op i så fornem en kategori, at han kan være i spil til sådan et job, men han er ikke til at lokke nu, mener en dansk ekspert.

Læs mere her

FCK er klar til at lave store profilindkøb denne vinter - læs mere her