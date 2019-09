Ødegaard stikker til Sverige: Fedt at møde lillebror

Norge vandt torsdag en pligtsejr på 2-0 over Malta, og dermed kan nordmændene rette fokus mod den næste opgave, som bliver en helt anden slags.

Her venter nemlig et skandinavisk arvefjendeopgør mod Sverige.

Svenskerne er før kampen to point foran Norge i tabellen og hele 32 placeringer bedre på FIFA's verdensrangliste, men hvis man spørger den norske stjernespiller Martin Ødegaard, er Sverige ikke favoritter.

- Vi skal knuse svenskerne og vise, at de er lillebror. Det er et naboopgør, og det bliver fedt at spille mod lillebror, siger Martin Ødegaard til norsk TV2.

Holdkammeraten Joshua King glæder sig også til opgøret mod Sverige. Torsdag scorede han på straffespark mod Malta, men hyggede sig som sådan ikke i løbet af de 90 minutter.

- I dag (i går, red.) var kedeligt, jeg vil ikke lyve. Der var ikke mange bolde at få. De stod bare lavt, lavt, lavt og skabte ikke mange rum til os. Sverige-kampen bliver meget federe foran 40.000 tilskuere og mod et hold, der også forsøger at score, siger Joshua King til Aftenposten.

Der er kickoff mellem Sverige og Norge søndag klokken 20.45. De to naboer mødte hinanden i Oslo tidligere i EM-kvalifikationen - det opgør endte 3-3.

Værsgo - her er 43 gratis spillere til din klub

Se også: Detalje afslører: Messi kan forlade Barca

Se også: Landsholdet blev flækket af Bendtner

Sprækker i idyllen: Fire hovedbrud i FC Midtjylland