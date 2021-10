Ødelægger Brasiliens perfekte VM-stime

Det brasilianske fodboldlandsholds perfekte sejrsstime i VM-kvalifikationen har nået sin afslutning, efter at holdet natten til mandag dansk tid spillede 0-0 ude mod Colombia.

Landstræner Tites mandskab havde inden opgøret vundet de første ni kampe i den sydamerikanske kvalifikation. Men i et hårdt spillet opgør i Barranquilla formåede Brasilien aldrig at bryde hjemmeholdet ned.

Heller ikke selv om superstjernen Neymar var tilbage på holdet.

I en tæt første halvleg skabte begge mandskaber flere chancer, men afslutningerne lod generelt meget tilbage at ønske.

Yerry Mina misbrugte i kampens indledning en fantastisk mulighed for at give Colombia en tidlig føring, da han headede tæt forbi mål.

Kort efter var det så Brasiliens tur til at komme tæt på, da Lucas Paqueta sendte bolden snert forbi stolpen efter en stikning fra Neymar.

Efter en halv time var Brasiliens anfører på spil igen. Denne gang satte han Fred op til et skud på kanten af feltet, men Manchester United-spilleren ramte bolden helt forfærdeligt.

I anden halvleg blev kampen mere rodet. Det betød, at ingen af de to holds målmænd havde noget synderligt at lave, indtil Brasiliens Allison måtte afværge et langskud fra Juan Quintero i det 68. minut.

Gabriel Jesus på græsset i søndagens kamp. Foto: Luisa Gonzalez/Reuters/Ritzau Scanpix

I de sidste minutter var det gæsterne, der kom tættest på. Fem minutter før tid fandt indskiftede Raphinha unge Antony med et fantastisk indlæg, men da Colombias David Ospina samtidig hev en vigtig redning op af lommen, så forblev stillingen 0-0.

Resultatet betyder, at Brasilien fortsat topper den sydamerikanske VM-kvalifikationsgruppe med 28 point efter ti kampe og en målscore på 22-3.

Argentina er på andenpladsen med 22 point efter en sejr på 3-0 over Uruguay natten til mandag dansk tid.

Lionel Messi åbnede scoringen i den underholdende kamp i det 38. minut. Forinden havde begge hold haft forsøg på træværket. I det 44. minut øgede Rodrigo De Paul til 2-0, mens Lautaro Martínez gjorde det til 3-0 i det 62. minut.

De fire øverste hold kvalificerer sig direkte til VM i Qatar i 2022, mens en placering som nummer fem udløser en playoffkamp om deltagelse. Alle hold skal spille i alt 18 kampe i puljen.