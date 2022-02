Økonom: Det kunne DBU have gjort

Dansk Boldspil-Union (DBU) befinder sig i øjeblikket i lidt af en investeringskrise, efter at det er kommet frem, at unionens penge til dels er blevet investeret i aktier og obligationer i Qatar.

Det beklager unionen, der længe har kritiseret staten for at have problemer med at overholde menneske- og arbejdsrettigheder.

Skulle unionen have undgået at investere i stater som Qatar, så havde der været en simpel løsning. Det fortæller økonom hos Forbrugerrådet Tænk, Jacob Ruben Hansen.

- Hvis DBU ville have været sikker på at undgå investeringer i eksempelvis Qatar, så skulle man have kigget efter svanemærkede investeringer, siger han.

Svanemærkede investeringer er ikke tilgængelige alle steder, da man skal leve op til strenge krav for at modtage svanemærket.

- Det betyder blandt andet, at svanemærkede investeringsporteføljer ikke må indeholde lande, stater eller selskaber, der bryder med menneskerettigheder eller sælger våben eller brændstoffer.

- De skal også overholde krav til arbejdstagerrettigheder, siger Jacob Ruben Hansen.

Det er Danske Bank, der håndterer DBU's investeringer i aktier og obligationer, som ved udgangen af 2021 var omkring 219 millioner kroner værd. Investeringerne i Qatar udgør cirka 0,1 procent af DBU's samlede portefølje.

Ifølge Jacob Ruben Hansen er det ikke altid en selvfølge, at man kan følge med i, hvilke selskaber der indgår i ens portefølje. Det er en investeringsfond nemlig ikke forpligtet til at oplyse.

Men hvis man derimod investerer sine penge i svanemærkede produkter, så er der en forpligtelse til gennemsigtighed, siger Jacob Ruben Hansen.

- Her skal man nemlig informere kunderne om, præcis hvilke selskaber der indgår i porteføljen.

Jakob Høyer, der er kommunikationschef i unionen, fortalte torsdag, at DBU nu vil have bedre styr på, hvor man har sine penge placeret.