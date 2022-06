Ølkast og pyro i Fælledparken: Opruster med flere vagter

Der blev kastet med øl og brugt pyroteknik under storskærms-arrangementerne i Fælledparken, og det fører nu til en oprustning af flere vagter til de kommende kampe, fortæller DBU, der generelt er glad for fansenes opbakning

Der har været liv og glade dage i Fælledparken til landsholdets kampe i Nations League, hvor de er blevet vist på storskærm.

Men mindre fedt er det, at der til begge kampe blev kastet med øl og gjort brug af pyroteknik. Og det betyder nu, at der vil være flere vagter til stede i Fælledparken til Danmarks kamp mod Kroatien fredag aften.

Det fortæller DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til Ekstra Bladet, der ser på det med stor alvor.

- Vi forventer en del i Fælledparken, og derfor kommer der til at være flere vagter til stede og oplysning på skærmene for at undgå ølkast og pyro.

- Og selvom jublen over en dansk scoring er fantastisk, så kan det altså gøre pokkers ondt, hvis man får et af de her hårde krus eller en halvfyldt øldåse i hovedet, siger han uden at ville sætte tal på, hvor mange vagter, der bliver oprustet med.

Artiklen fortsætter under billedet..

Danmark slog de forsvarende verdensmestre fra Frankrig 2-1. Andreas Cornelius scorede to gange. Foto: Lars Poulsen

- Kan vagterne skride ind, hvis de oplever pyro eller ølkast hos fansene?

- Ja det kan de, men hvis der står 15.000 mennesker, og ham der står inde i midten kaster med et eller andet, så kan det være svært at få øje på ham. Så der er ingen garanti for, at vi kan finde alle dem, der gør det. Men vi vil gøre, hvad vi kan.

- Pyro og alkohol er ikke en god kombination, og hvis nogen har pyro med, hvor folk står rigtig tæt, så kan det blive meget farligt.

- Hvis I får fingrene i nogen, der kaster øl eller bruger pyro, vil I så straffe dem på en eller anden måde?

- Det kan vi jo blive nødt til, men allerhelst vil jeg have, at folk tænker sig om, så det ikke bliver nødvendigt.

- Hvis det sker på stadion, kan vi udelukke folk, men det er lidt svært at gøre til et storskærmsarrangement. Men vi vil i hvert fald skride ind over for dem, i det omfang vi kan.

Artiklen fortsætter under billedet..

Østrig måtte også se sig slået af danskerne. Kampen blev dog først spillet halvanden time senere end ventet på grund af strømsvigt på det Ernst Happel Stadion. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

- Hvordan kan I straffe dem?

- Vores vagter overdrager folk til politiet i tilfælde af ølkast og pyro. Derudover kan vi udelukke folk fra fanklub og fremtidige landskampe i en periode, lyder det fra Jakob Høyer.

På trods af ølkast og pyroteknik fortæller Høyer dog, at DBU er meget glade for fansenes opbakning i Fælledparken.

- Holdet har set tv-optagelser fra den store fodboldfest og er meget taknemmelige, siger han.

Danmark møder Kroatien fredag 20:45 på hjemmebane. Mandag gælder det Østrig, der også bliver spillet i Parken.

Begge kampe kan du følge live på ekstrabladet.dk

--------- SPLIT ELEMENT ---------