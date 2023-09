Østrig slukker Sveriges EM-drøm i ydmygelse

Det svenske fodboldlandshold bliver næppe blandt deltagerne ved næste års EM-slutrunde i Tyskland.

Tirsdag aften gik svenskerne næsten i opløsning på hjemmebane og tabte med 1-3 til Østrig.

Dermed bliver det tæt på umuligt for svenskerne at få indhentet enten Østrig eller Belgien i toppen af kvalifikationsgruppen. Sverige har syv point op til begge konkurrenter, og der resterer kun tre spillerunder i gruppen.

Det bliver også svært for Sverige at kvalificere sig via playoffkampe, for svenskerne var blandt de dårligste hold på B-niveau i sidste års Nations League-turnering.

Med en sejr over Østrig kunne svenskerne have bragt stor spænding ind i gruppen, og hjemme på Friends Arena i Stockholm havde svenskerne da også flere muligheder i første halvleg.

De blev dog ikke udnyttet, og i stedet blev der uddelt to hurtige mavepustere i begyndelsen af anden halvleg. Først gjorde Michael Gregoritsch det til 1-0 på et hovedstød i det 53. minut, og tre minutter senere øgede Marko Arnautovic til 2-0 efter gavmildt forsvarsspil.

Midt i anden halvleg blev det så 3-0, da Arnautovic omsatte et straffespark.

Det satte gang i udvandringen på Friends Arena. På tribunerne markerede de tilbageværende fans deres utilfredshed med flere pibekoncerter.

I tillægstiden var der dog også plads til lidt jubel, da den tidligere Sønderjyske-back Emil Holm dunkede bolden i kassen.

Sverige var heller ikke med ved sidste års VM i Qatar.

Norge får ligeledes svært ved at kvalificere sig direkte til næste års EM. Nordmændene har et efterslæb i forhold til både Skotland og Spanien, men Ståle Solbakkens mandskab viste trods alt tirsdag, at holdet ikke har givet op.

På mål af stjernerne Martin Ødegaard og Erling Haaland vandt Norge 2-1 hjemme over Georgien. Den tidligere Esbjerg-angriber Budu Zivzivadze stod bag Georgiens sene reducering.