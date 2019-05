Officielt: FIFA dropper kæmpe ændring

VM i 2022 kommer 'kun' til at få deltagelse af 32 nationer og vil derfor blive i samme format, som vi har kendt VM-slutrunderne siden 1998.

Det oplyser FIFA i en pressemeddelelse.

FIFA-præsident Gianni Infantino er ellers gået forrest for at få udvidet VM-slutrunden, men han har måtte acceptere, at det bliver for udfordrende at gennemføre udvidelsen af turneringen i Qatar allerede om tre år.

En undersøgelseskomité har afgjort, at Qatar er for langt fremme i planlægningen af den kommende slutrunde, til at man kan ændre strukturen på nuværende tidspunkt. Der er ganske enkelt ikke tid nok til at undersøge, hvor store udfordringer en udvidelse vil give infrastrukturen i Qatar, inden FIFA’s deadline i juni. Det oplyser fodboldforbundet i pressemeddelelsen.

Derfor skrinlægges planerne nu, og der vil ikke blive fremlagt nye forslag på den kommende FIFA-kongres 5. juni.

Udvidelsen ville have gjort, at hele 48 nationer skulle deltage ved slutrunden i Qatar. FIFA har tidligere meldt ud, at det havde krævet, at én eller flere værtsnationer havde meldt sig under fanerne sammen med Qatar, og at Qatar havde accepteret dette.

FIFA havde indsnævret feltet af med-værter til Bahrain, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait og Oman, men det blev altså ved tanken for FIFA i denne ombæring, og Qatar får lov til at være solo-arrangør.

Udvidelsen med 16 nationer vil hovedsageligt komme til at gavne de mindre konføderationer, og VM-slutrunden vil som planlagt have deltagelse af 48 lande i 2026. Her er det Mexico, Canada og USA, der deler værtsrollen mellem sig.

