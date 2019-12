Officielt: Hammeren er faldet

Køb adgang til at se lørdagens finale ved VM for klubhold mellem Liverpool og Flamengo lige her!

Det koster Det Tyrkiske Fodboldforbund en bøde på 50.000 euro (374.000 danske kroner), at tyrkiske spillere gjorde honnør under to EM-kvalifikationskampe i oktober.

Spillere fra det tyrkiske landshold gjorde honnør til tyrkiske fans under en kamp 11. oktober mod Albanien.

Og flere spillere gentog samme militærsalut i en 1-1-kamp tre dage senere mod Frankrig, og mange af de tyrkiske fans gjorde det samme. Også efter kampen gjorde spillerne honnør.

Et disciplinærudvalg under Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) straffede fredag aften Tyrkiet med den store bøde og gav samtidig spillerne en reprimande.

Blandt andre Emre Belözoglu, Merih Demiral, Hakan Çalhanoglu og Cenk Tosun fik en løftet pegefinger af Uefa for manifestationer af usportslig karakter.

I Tyrkiet er det almindeligt, at kendte - herunder også fodboldspillere - viser støtte til det tyrkiske militær i forbindelse med angreb eller under militæroperationer.

Tyrkiet havde i oktober indledt en militæroffensiv mod de kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien.

Det lykkedes Tyrkiet at kvalificere sig til EM i sommeren 2020, hvor holdet er havnet i gruppe med Schweiz, Wales og Italien.

