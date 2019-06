Officielt: Hjulmand bliver landstræner

DBU har netop bekræftet, at Kasper Hjulmand overtager jobbet som landstræner for Danmark fra sommeren 2020. Morten Wieghorst bliver assistenttræner. Følg pressemødet direkte i tv-afspilleren og i bunden af artiklen

DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, har netop offentliggjort, at Kasper Hjulmand overtager jobbet som dansk landstræner fra sommeren 2020, mens Morten Wieghorst bliver ny assistent.

De har fået en kontrakt, der gælder fra 1. august 2020 til sommeren 2024, og de bliver netop nu begge præsenteret på et pressemøde i hos DBU.

Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson fortsætter som udgangspunkt frem til og med EM 2020.

De to nuværende trænere blev informeret forud for pressemødet, og ifølge Peter Møller var de ikke enige i timingen for udmeldingen om, at Danmark får nyt trænerteam fra 2020. Spillerne er ligeledes informeret, men ikke taget med på råd, fortæller Peter Møller.

Det er således ikke Åge Hareide selv, der har valgt at sige stop, men der er heller ikke tale om en fyring, forklarer Peter Møller.

- Det er ikke en fyring af Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson. Deres kontrakter udløber.

Kasper Hjulmand glæder sig naturligvis over at blive udpeget som kommende landstræner.

- Det er ikke noget, jeg havde regnet med. Jeg tror, det er offentligt kendt, at jeg var på vej et andet sted hen i vinter. Jeg havde meget spændende muligheder i udlandet, og papkassrne var pakket.

- Den mulighed betød rigtig meget for mig og mere end alt andet. Jeg er utroligt beæret og stolt over det her, fortæller Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand har været uden job, siden han tog afsked med FC Nordsjælland i slutningen af marts - få måneder før hans kontrakt løb ud med den nordsjællandske klub.

Stoppet skete i kølvandet på, at Hjulmands drømmeskifte til Anderlecht glippede. Siden da har Brøndby været nævnt som en af bejlerne til den danske træner, men de ansatte i stedet Niels Frederiksen for to uger siden.

Åge Hareide overtog jobbet som landstræner for Danmark i 2016, og hans kontrakt udløber meget bekvemt næste sommer, hvor Kasper Hjulmand overtager landsholdet forud for kvalifikationen til VM i 2022.

Nordmanden kvalificerede Danmark til VM 2018 via en play off-sejr over Irland, og Danmark spillede sig også videre til ottendedelsfinalen mod Kroatien, hvor man tabte efter straffesparkskonkurrence. Desuden vandt Danmark sin Nations League-pulje under Hareides ledelse.

Danmark er i øjeblikket i fuld gang med at forsøge at kvalificere sig til EM næste år.