Officielt: Kasper Hjulmand forlænger med DBU

Midt i rygterne om en flirt mellem Ajax Amsterdam og Kasper Hjulmand, er der nu styr på den danske landstræners fremtid.

Tirsdag middag oplyser Dansk Boldspil-Union, at man har valgt at forlænge samarbejdet med Kasper Hjulmand frem til sommeren 2026.

Den nuværende aftale stod til at udløbe efter EM-slutrunden i sommeren 2024.

- Vi er meget glade for forlængelsen. Kasper har sammen med spillerne og staben gjort det fantastisk og har skabt store sportslige resultater med bl.a. EM-semifinalen og en suveræn VM-kvalifikation, siger fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, i pressemeddelelsen.

Kasper Hjulmand fortsætter som landstræner frem til sommeren 2026. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Ajax-rygter lurede

Det er ellers ikke mere end en uge siden, at den danske landstræner blev meldt på blokken i storklubben Ajax Amsterdam af et hollandsk medie. Klubben er nemlig på udkig efter en erstatning, efter man torsdag sagde farvel til cheftræner John Heitinga.

Efterfølgende gjorde Peter Møller det i et interview med Ekstra Bladet helt klart, at Hjulmand ikke stod til at forlade landstrænerjobbet.

Dermed kommer han fortsat til at lede herrelandsholdet i den nuværende EM-kvalifikation, ligesom forlængelsen betyder, at han også vil sidde i stolen, når den står på Nations League og VM-kvalifikation på den anden side af EM i Tyskland i sommeren 2024.

Opgaver, som Kasper Hjulmand ser frem til.

- Vi har nogle vigtige år foran os, og jeg er motiveret efter at opnå endnu mere med landsholdet og give de danske fans flere store oplevelser.

- Jeg ønsker fortsat at være en del af at udvikle dansk fodbold i et tæt samarbejde med klubber, foreninger og alle i DBU, siger Kasper Hjulmand.

Tirsdag eftermiddag udtager Kasper Hjulmand den trup, der skal forsøge at komme tilbage på sporet i EM-kvalifikationen mod Nordirland og Slovenien.

Ekstra Bladet er til stede i Parken til landsholdsudtagelsen klokken 15.00.

