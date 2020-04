Officielt: København vil være EM-vært i 2021

Danmark ønsker fortsat at være vært for EM i fodbold, selv om begivenheden er udsat fra sommeren 2020 til sommeren 2021.

Det har Dansk Boldspil-Union (DBU) fredag oplyst Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) på officiel vis, meddeler DBU fredag.

Det er sket i fælles fodslag med samarbejdspartnerne Sport Event Danmark, Københavns Kommune samt Parken, der skal huse slutrundekampene i København.

Efter den oprindelige plan skulle den danske nationalarena denne sommer have været vært for tre gruppekampe - Danmarks opgør mod Finland, Belgien og Rusland - samt en ottendedelsfinale.

EM skulle have været afviklet i 12 forskellige europæiske lande i år for at markere turneringens 60-års fødselsdag, og den plan ønsker UEFA at holde fast i trods udskydelsen.

Forbundet har givet de 12 lande 3. april som skæringsdato for at melde tilbage, om de stadig ønsker at være værter, og om det kan lade sig gøre.

Den danske direktør for UEFA Euro 2020, Lene Kryger, har tidligere sagt, at København stadig gerne vil være vært, men at det kunne blive en udfordring at få flyttet de koncerter, der var planlagt i Parken næste år.

Samtidig har det skulle afklares, om hotellerne i hovedstaden kan huse de mange besøgende til den tid.

Først 30. april skal de danske EM-værter levere et bindende tilsagn, hvor der skal udfyldes en lang række erklæringer samt udstedes garantier til UEFA.

Alle udfordringer er dog langt fra på plads. I DBU er formand Jesper Møller stadig bekymret for, om alle ender i det udskudte arrangement kan nå sammen.

- Det er en historisk mulighed at få EM-slutrunden til Danmark og få fire kampe i København, så vi kan skabe en kæmpe fodboldfest i hele Danmark.

- I DBU er vi klar til at arrangere fire EM-kampe i sommeren 202. Men vi kan ikke gøre det uden ubetinget tilslutning fra vores samarbejdspartnere. Vi er glade for opbakningen, men der er fortsat et godt stykke vej endnu, og jeg er først sikker, når vi har en endelig aftale, siger Jesper Møller i en pressemeddelelse.

EM skulle have været afviklet fra 12. juni til 12. juli, men på grund af den globale coronakrise så UEFA sig nødsaget til at udskyde turneringen i et år.

Nu er det i stedet planen at afvikle slutrunden fra 11. juni til 11. juli 2021.

