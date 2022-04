Officielt: Rusland opgiver sin VM-klage

Alle muligheder for russisk deltagelse ved fodbold-VM i Qatar er nu væk.

Landets fodboldforbund har således droppet sin klage over Det Internationale Fodboldforbunds (FIFA) beslutning om at smide russerne ud af VM-kvalifikationen.

Det oplyser Den Internationale Sportsdomstol (CAS) i en pressemeddelelse tirsdag. Domstolen fortæller, at russerne opgav klagen 30. marts.

Russiske landshold blev af FIFA udelukket fra alle internationale turneringer efter invasionen af Ukraine.

Ruslands Fodboldforbund (RUF) appellerede derefter beslutningen til CAS, men det ændrede altså ikke noget for russerne.

Rusland skulle have spillet en miniturnering om én VM-billet i marts. Her skulle russerne have mødt Polen i en semifinale, men den kamp blev på grund af udelukkelsen ikke til noget.

Derfor strøg Polen direkte videre til finalen, slog Sverige og indløste en billet til VM.

Om Ruslands kampe under nogen omstændigheder var blevet til noget, er tvivlsomt. Både Sverige, Polen og Tjekkiet, som var det sidste hold i miniturneringen, modsatte sig således at spille mod russerne.

Hos kvinderne er Rusland i øjeblikket en del af VM-kvalifikationen i en gruppe med Danmark. Om tirsdagens udmelding fra CAS har betydning for den turnering, melder historien endnu intet om.

Rusland har også klaget over, at Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) har udelukket alle russiske klubber fra internationale turneringer.

Den klage står stadig ved magt, skriver nyhedsbureauet AFP.

UEFA's udelukkelse har blandt andet betydet, at Spartak Moskva blev sparket ud af Europa League. Her skulle klubben i ottendedelsfinalen have været oppe imod RB Leipzig.