Også Middelfarts hjerte gik i stå

Der var arrangementer gjort klar i det meste af byen, og blandt de mindste af Middelfarts små 16.000 indbyggere var der utallige Eriksen-trøjer i gadebilledet og langs kysten mod Lillebælt.

For de er af mange grunde stolte af ham, de anser for at være hele byens søn, i det vestfynske, og derfor var der også ekstra stærke følelser i spil, da han pludselig lå der på banen ovre i København. Ubevægelig.

- Det var næsten surrealistisk at opleve efter hele optakten med fest og farver og i solskin, hvor vi skulle ud for at genopdage verden ovenpå coronaen. Der var virkelig varmet op - og så med Christian på banen, fortæller borgmester Johannes Lundsfryd Jensen dagen derpå.

I den lokale fodboldklub var der 1.500 til storskærmsarrangement og lagt op til et brag af en fest bagefter, og det samme var tilfældet nede på Marsvinet på marinaen, hvor tyske Nena skulle levere musikken til den danske sejrsdans.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen hylder sit bysbarn, Christian Eriksen, hvis ulykke også satte hele hans barndomsby i stå. Foto: Ernst Van Norde

Og nede på torvet ved Guldkroen havde et par hundrede forventningsfulde sat sig til rette foran storskærmen, heriblandt borgmesteren.

- Derfor var det et totalt antiklimaks at se ham kollapse. Jeg har aldrig oplevet, at talemåden ’larmende tavshed’ har været så sigende.

- Jeg sad med min ældste søn på 20 år og kunne ikke lade være med at tænke på Christians forældre, der sad inde i Parken. De må have følt sig så magtesløse.

- Der blev vi mindet om, hvor sårbart livet er, når en 29-årig i storform pludselig svæver mellem liv og død, siger den socialdemokratiske førstemand.

Eriksens barndomsven, FCK-stjernen Rasmus Falk, har talt om, hvordan vennen har taget værdierne med fra hjemstavnen, er ydmyg og behandler alle ens, og også denne søndag omtaler bysbørnene ham med stolthed i stemmen.

- Vi var frygteligt mærkede af oplevelsen i vores familie, fortæller Jesper Nielsen fra Odense, der dagen derpå er taget med sin søn, Victor, til U8-stævne i Middelfart.

- Han betyder rigtig meget for Middelfart, hvor han er et forbillede for mange som den stjernespiller, han er. Men han har samtidig den dimension, at han udstråler en masse fairplay, påpeger borgmesteren.

- Han er samtidig et stort menneske, har vi oplevet mange gange, når han kommer på besøg og spiller fodbold med børn fra specialskolen. Han kommer for at glæde andre.

Christian Eriksen begyndte allerede som 3-årig at spille fodbold i barndomsklubben Middelfart Gymnastik & Boldklub, før han ti år senere skiftede til Odense Boldklub.

- Jeg kender Christians forældre og tænkte meget på dem, fortæller John Byskov, som var på Kolibrien til kampen og dagen efter for at finde sig selv igen. Foto: Jonas Olufson

Men siden har hans barndomsklub nydt godt af den andel af de såkaldte udviklingspenge, som Eriksens store klubskifter har udløst, og som løber op i adskillige hundrede tusinde kroner.

Også kunststofbanen ’Cruyff Court Christian Eriksen’, der ligger ved hans gamle skole, stammer fra en talentpris i Holland.

Her finder vi 20-årige Laurits Rost i boldleg med søster, kæreste, fætter og kusine. En solbeskinnet kontrast til lørdag aftens tur i mørket.

- Det var en meget ubehagelig oplevelse, fortæller han.

- Vi sad hele familien foran tv, var malede i ansigterne og havde været ude at købe hatte og truthorn. Pludselig bliver der bare stille.

- Man kan godt mærke, at det begynder at røre en, for vores familie kender hans familie. Alle er lidt tætte i Middelfart og kender hinanden. Han er jo noget særligt her. Han har gået lige derhenne på Lillebæltskolen, hvor min søster også går.

- Nogle af os blev virkelig bange og fældede en tåre, da han lå der. Vi frygtede jo, at han var død, fortæller Laurits Rost, der dagen efter chokket har taget sin søster, kæreste, fætter og kusine med hen på den bane, som Christian Eriksen også givet Middelfart via sit talent. Foto: Jonas Olufson

- Nogle af os blev virkelig bange og fældede en tåre, da han lå der. Vi frygtede jo, at han var død, fortæller Laurits Rost.

- Nu håber jeg, han tager noget tid med familien. Mange håber nok, at han kommer til at spille igen, men jeg har det sådan, at hvis det var hans sidste kamp i en landsholdstrøje, så var det en værdig måde at slutte hans karriere af på.

En trøje med ønsker om god bedring er hængt op på Cruyff Court Christian Eriksen. Foto: Jonas Olufson

De tanker tænker Tina Bach ikke. Men bartenderen på Kolibrien vil aldrig glemme den aften bag hanerne.

- Vi havde fuldt hus både ude og inde, stemningen var fin, og folk glemte alle regler og rejste sig og sang med på nationalsangen, fortæller hun.

- Jeg havde travlt med at servere og så ikke episoden, da der pludselig bliver helt stille. Jeg kan, at flere står med tårer i øjnene. Her har næsten alle en relation til Christian eller hans familie. Flere gik hjem kort efter. Ingen regnede jo med, at der skulle spilles videre.

- Det var meget uhyggeligt at mærke stemningen vende 180 grader på den måde, fortæller Tina Bach, der ikke selv så episoden men straks mærkede den alligevel. Foto: Jonas Olufson

Dagen derpå er hun og flere af gæsterne tilbage til en snak og lidt eftertænksomhed.

- Det var meget uhyggeligt at mærke stemningen vende 180 grader på den måde. Men når jeg ser tilbage på det, var det også lidt rart at mærke, hvor stor en betydning, Christian har for folk her i Middelfart.