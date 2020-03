Olsen har ondt af Hareide: Endnu et offer

Den tidligere landstræner Morten Olsen har ondt af Åge Hareide, som ikke får lov til at sætte kronen på sit værk - og så håber han, at coronakrisen kan besejre egoismen

Som landstræner så Morten Olsen et rekordtangerende antal fodboldkampe. Nu har coronakrisen lukket ned for alle ligaer, men ikke engang det er et afsavn for ham i den nye situation, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg har ikke set helt så meget fodbold de senere år, hvor jeg ikke har arbejdet med det, så det kan jeg sagtens undvære.

- Og hvor ærgerligt det end er for vores lille land, at EM aflyses, så er det det eneste rigtige at gøre, siger han og tilføjer så om sin efterfølger på posten, norske Åge Hareide:

- Jeg ærgrer mig dog på Åges vegne over, at han ikke kan få lov til at fuldføre sit arbejde. Vi, der arbejder i sportens verden, ved, at den kan være uretfærdig. Det har ramt os alle, men sådan er betingelserne.

De aktuelle livsbetingelser har forandret sig lige så meget i Belgien, hvor han har bor, som i hans fædreland, Danmark.

Men både som aktiv og som træner var Morten Olsen kendt for at personificere en vis portion disciplin. Og det er da også et begreb, han fremhæver i forhold til at tackle hele corona-situationen.

- Der er kun en ting at gøre, og det er at holde disciplinen og lytte til dem, der ved, hvad det handler om. Vi sportsfolk har det nemt med den slags og ved, hvad det kræver, lyder det fra Belgien, hvor han siden 2000 har boet lidt uden for Bruxelles med sin belgiske kone, Mireille.

- Jeg tror, det kommer til at vare lang tid, før vi kan slække lidt på disciplinen, og jo længere jo sværere, for vi mennesker har det jo svært med sociale afsavn.

- Den mangler vi da også, men vi må bare affinde os med den slags for at opnå det kollektive mål. Som sportsmand ved man, at man gennem kollektivet gør hinanden bedre og beskytter hinanden for at besejre fjenden, siger han.

- Og så må vi bare tage hatten af for dem, der med en høj risiko arbejder for alle os andre. Det er dejligt at se de tiltag, hvor folk viser sympati for og værdsætter deres arbejde.

Morten Olsen kan midt i krisen finde et håb om, at solidariteten besejrer egoismen både på ude- og hjemmebane. Foto: Claus Bonnerup

I et større perspektiv håber Morten Olsen. at den nuværende situation kan få en positiv sideeffekt.

- Man kan jo håbe, at den solidaritetsfølelse, der er fremme nu, også kan overvinde den egoistiske tankegang, der har præget vores samfund i mange år. At folk – ikke mindst de unge – opdager, at solidaritet er nødvendigt for at få et godt samfund.

- Og den næste lære er vel, at det ikke er sundhedssektoren, vi skal spare på. For hvad er penge værd, hvis dit helbred er truet?

