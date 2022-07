Ond start for europamestrene

De forsvarende europamestre har nok at leve op til, men starten var bestemt ikke god for de hollandske kvinder i England.

Allerede i første halvleg måtte to spillere lade sig udskifte, men de efterladte holdkammerater fik trods alt skrabet et point med hjem fra dysten mod Sverige foran 21.342 tilskuere på Bramall Lane i Sheffield.

Korthuset begyndte at vakle allerede efter ti minutter, da tre (!) hollandske spillere stødte sammen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tre hollændere måtte bide i græsset efter denne situation. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Sari van Veenendaal måtte opgive at fortsætte ti minutter efter uheldet. Foto: DANIEL MIHAILESCU/Ritzau Scanpix

De kom godt nok alle på benene igen, men den rutinerede målvogter og anfører Sari van Veenendaal måtte give fortabt ti minutter senere og lade sig erstatte af 22-årige Daphne van Domselaar.

Samme skæbne ramte forsvarsprofilen fra Chelsea Aniek Nouwen. Hun måtte også trække sig med en skade kort før pausen.

For at det ikke skal være løgn, blev Daniëlle van de Donk også udskiftet mod slutningen efter at have klaget over smerter, men det så dog knap så alvorligt ud.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pernille Harders holdkammerat i Chelsea måtte også trække sig. Foto: DANIEL MIHAILESCU/Ritzau Scanpix

På daværende tidspunkt havde svenskerne bragt sig foran 1-0 på Jonna Anderssons flade afslutning, som forgæves blev forsøgt afvist på stregen.

Landstræner Mark Parsons fik dog brugt pausen fornuftigt, for syv minutter inde i anden halvleg lykkedes det at få udlignet, da Wolfsburg-spilleren Jill Roord sparkede en løs bold i kassen fra kanten af feltet.

Ud over de tabte point kan det kan vise sig at blive et alvorligt slag for Hollands gulddrømme, hvis de skal undvære de to spillere i flere kampe ved EM-slutrunden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Svenskerne bragte sig foran i første halvleg. Foto: DANIEL MIHAILESCU/Ritzau Scanpix

De kan så trøste sig med, at den værste modstand er overstået. I de to sidste kampe i Gruppe C venter Schweiz og Portugal, som tidligere lørdag spillede 2-2.

Holland sikrede sig landets første EM-guld i 2017, da de triumferede på hjemmebane. I øvrigt efter en 4-2-sejr over Danmark i finalen.

I denne omgang er både Holland og Sverige blandt flere favoritter til at tage titlen. De er henholdsvis nummer fire og to på FIFA's verdensrangliste.