Opfordrede til at brænde Messi-trøjer: Præsident får markant straf

Det vakte opsigt verden over, da Argentina i juni valgte at aflyse testkampen mod Israel få dage før VM i fodbold.

Årsagen var, at der var indløbet trusler mod Lionel Messi, hvorfor man ikke så nogen grund til at gennemføre arrangementet i Jerusalem.

Klogeligt nok.

Der var læssevis af kritikere i den arabisktalende verden, da kampen skulle spilles på Teddy Kollek Stadium, en bane, der er anlagt samme sted, som en palæstinensisk landsby, der blev destrueret i 1948, da staten Israel blev oprettet.

Blandt de mest højrøstede og hørte kritikere, var Jibril Rajoub.

Dels på grund af hans svada, dels på grund af hans position som præsident for fodboldforbundet i Palæstina.

- Lionel Messi har millioner af fans i arabiske og muslimske lande. Vi opfordrer alle til at brænde dragter som bærer Messis navn og plakater med billede af ham, tordnede han.

Utvetydig og voldsomt kontroversiel.

Politisk spil på højeste plan

Og det har nu fået konsekvenser for Rajoub.

Et års udelukkelse fra al international fodbold! Bum! Så kan du lære det!

Jibril Rajoub på talerstolen i FIFA-regi. Foto: Patrick B. Kraemer/AP

FIFA, det internationale fodboldforbund, har dunket knytnæven hårdt i bordet og irettesat Rajoub, der ikke må være til stede ved kampe eller tale med pressen på kampdage eller i nærheden af stadions.

Derudover har han fået en bøde på 20.000 schweizerfranc – svarende til godt 130.000 kroner.

Pengene finder han nok, men værre er det for Rajoub, at han ikke kan sætte sine fødder til de asiatiske mesterskaber i Forenede Arabiske Emirater næste år samt kvalifikationskampene til VM.

Han må dog gerne fortsætte sit virke som præsident for fodboldforbundet og deltage i FIFA-møder.

Kampen mellem Argentina og Israel var både før og efter en del af et verserede politisk spil med Rajoub på den ene side og Israels sports- og kulturminister Miri Regev på den anden.

Regev var på forhånd anklaget for at flytte kampen fra Haifa til Jerusalem alene på grund af den øgede mængde omtale, det ville medføre.

'Terroristen Rajoub'

Hun er ikke overraskende svært tilfreds med karantænen til Jibril Rajoub.

- FIFA gjorde, hvad der skulle gøres - og hvad der var krav om - og viste, at der ikke er plads til terrorister, der opfordrer til vold i fodboldens verden, siger hun ifølge Times of Israel.

- Beslutningen fjerner terroristen Rajoubs maske og viser, hvad mange her har nægtet at anerkende: At årsagen til aflysningen af kampen var en bevidst kampagne ført af Rajoub og hans kumpaner, der truede Messis liv, og ikke beslutningen om at spille kampen i Jerusalem.

- Rajoub hører hjemme bag tremmer og ikke på fodboldstadioner eller i FIFA’s korridorer, lyder den benhårde kritik.

Mere diplomatisk var Husni Abdel Wahed, der er palæstinensisk ambassadør i Argentina.

- Denne kamp ville svare til, at vi fejrede belejringen af Malvinas, sagde han til Radio Cooperativa med henvisning til Falklandsøerne, der som bekendt ligger tæt på Argentinas kyst – men er britisk og som i snart 40 år har været en ligtorn på argentinerne efter Falklandskrigen i begyndelsen af 1980’erne, hvor England på kort tid generobrede øerne, efter argentinske tropper havde belejret dem.

- For os er det uacceptabelt at afvikle kampen i Jerusalem, fordi det er belejret område, og det hold, der er elsket og beundret af så mange palæstinensere og arabiske borgere bakker op om den forbrydelse mod international lov, sagde han i juni.

