Opfordring til Hjulmand: Stil dig frem

Der resterer blot et halvt år, til verdensmesterskabet i fodbold sparkes i gang.

Og slutrunden kommer til at foregå rent sportsligt, som det plejer. Når først der er fløjtet op, så er al fokus på bolden.

Og med så kort tid til, kan det så betale sig at råbe op om de ubarmhjertige og vanvittige forhold, slutrunden bliver afviklet under? Kan det betale sig eksempelvis at blive væk?

Ja og ja!

Det mener socialdemokratiets LGBTQ+-ordfører, Lars Aslan Rasmussen, der som så mange andre blev chokeret torsdag morgen, da DR sammen med norske NRK og svenske SVT offentliggjorde en undersøgelse af FIFA’s VM-hoteller i Qatar, hvor tre hoteller konsekvent afviser homoseksuelle par, mens yderligere 20 af 69 opfordrer homoseksuelle til ikke at klæde sig homoseksuelt, bære smykker og kysse i offentligheden.

- Det er helt vildt groft overfor det homoseksuelle miljø. Der er tale om en åbenlys diskriminering. Det er et kæmpe problem. Og de er sponsor for Hamas og Taliban, der slår homoseksuelle ihjel, siger han til Ekstra Bladet.

Som Sydafrika under apartheid

Han undrer sig over, at der ikke bliver råbt og skreget noget mere over LGBTQ+-forholdene.

- Forestil dig et kæmpe ramaskrig, hvis det havde været sorte eller muslimer, der ikke måtte komme. Vi taler om fem-ti procent af befolkningen i alle lande, der er udelukket. Der er ret stille, når man tænker på, hvor mange mennesker, det drejer sig om.

- Det svarer til Sydafrika under apartheid. Her er det bare homoseksuelle, vi taler om, siger han og sender i samme åndedrag en tydelig appel til dem, der for alvor kan rykke noget: De sportslige aktører ved VM.

- Var jeg spiller, ville jeg ikke deltage. Jeg er klar over, at man har været igennem kvalifikation og står anderledes som deltager. Men Messi, Neymar og andre. De kan godt bære regnbuearmbind. Men hvis ikke de siger noget, er det jo hykleri, og det er ærgerligt, siger Lars Aslan.

- Det minder mig om OL i Nazi-Tyskland (i 1936, red.). Dengang var det også meget få, der sagde fra, siger han.

Håber på Hjulmand

Også det danske landsholds træner, Kasper Hjulmand, får en opfordring.

- Jeg ved ikke, om det er nok at blive væk eller kun at protestere. Men i forhold til homoseksuelle er der mange, der slet ikke siger noget. Det er et problem. Der er meget stille hos nogle af dem, der burde stå frem. Landstræner Kasper Hjulmand for eksempel. Jeg håber, han står frem og siger, at det er uacceptabelt. Min appel går på, at man skal være meget tydelig.

- Vi kan ikke acceptere, at der findes mennesker, der ikke må komme derned på grund af deres seksualitet.

- Jeg er med på, at vi er et lille land, og jeg skal ikke bestemme, hvad DBU skal mene eller gøre. Men de store stjerner kan stadig gøre noget. Det ville rykke noget, hvis toplandshold som Brasilien ikke tog derned, så længe homoseksuelle ikke var velkomne.

Ekstra Bladet har henvendt sig til landstræner Kasper Hjulmand med henblik på en kommentar. I skrivende stund er han ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Så sent som i april var Kasper Hjulmand i Qatar i forbindelse med lodtrækningen til gruppespillet, og her sagde landstræneren til TV 2:

- Jeg føler mig ikke godt tilpas her. Jeg føler, at det er på det forkerte grundlag, de har fået tildelt VM-værtskabet. Der er mange ting ved den her proces, der ikke er snorlige – tværtimod. Det er følelsen af, at der er fundamentale forskelle på mennesker, og jeg har det helt personligt meget svært ved, at mennesker ikke bliver behandlet ligeværdigt, sagde han.

Læs den artikel her: Hjulmand: - Føler mig ikke godt tilpas

--------- SPLIT ELEMENT ---------

'Han er jo en lystløgner'

'Den er sååå stor'...Gianni Infantino på talerstolen under UEFA's kongres i Wien onsdag. Foto: Joe Klamar/AFP/Ritzau Scanpix

Lars Aslan deltog i januar i et møde i Strasbourg med Europarådet og FIFA-præsident Gianni Infantino, der var til stede sammen med tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger.

Ved den lejlighed benyttede Infantino muligheden til at forsikre selskabet om, at der var styr på forholdene, og at det så godt ud for eksempelvis homoseksuelle.

- Det er helt vildt. Det var én stor, fed løgn, da han sagde til mig, at der var styr på det. Det har intet med mangfoldighed at gøre og er samtidig en kæmpe fuckfinger til hele homo-miljøet.

- Han er jo en lystløgner, ryger det ud af Lars Aslan Rasmussen, der erkender, at han måske var naiv, da han mødte og hørte på Infantino.

- Jeg troede, det var noget, de tog alvorligt. Der var jo også snak om, at israelerne ikke ville komme ind, hvis de kvalificerede sig. Men det her er jo helt grotesk, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Skæbnedag for danske stjerner

Groteske scener: Dansk stjerne på banen i nat

Girospillet: Han er ekspertens kaptajn