Oprejsning til Wind

Jonas Wind blev matchvinder og fik oprejsning for et lidt skuffende EM

Han scorede to gange for Danmark, men fik kun den ene scoring godkendt.

Kort før pausen opdagede VAR-dommerne, at Jonas Wind var offside, inden han scorede til 1-0 på et smukt udført spark.

Han nåede at juble, men måtte slukøret konstatere, at scoringen blev underkendt.

Derfor ventede Jonas Wind med at juble, da han headede bolden i mål fem minutter før tid. For den scoring skulle også tjekket af VAR-dommerne.

Men da den kroatiske dommer godkendte scoringen, knyttede FCK-spilleren lige nævnerne og jublede.

- Det blev en bøvlet og svær kamp, fordi Færøerne gav alt. Vi fik ikke den scoring, der kunne åbne kampen, siger Jonas Wind.

- Det var ærgerligt, at mit første mål blev underkendt. For det var et flot mål. Men det var en lettelse, da dommeren godkendte mit mål til sidst, siger han.

Jonas Wind blev matchvinder mod Færøerne. Nu venter Israel tirsdag i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Jonas Wind var tiltænkt en hovedrolle for Danmark under EM. Han fik også lov at starte mod Finland, blev siden først skiftet ind i semifinalen mod England, men fik slet ikke den forventede nøglerolle på landsholdet.

Jonas Wind tog revanche for det lidt skuffende EM lørdag aften på Tórsvøllur, da han blev matchvinder mod Færøerne med scoringen fem minutter før tid.

Jonas Wind satte panden til indlægget fra Mathias Jensen. Bolden strejfede stolpen og gik i mål.

Derved blev Jonas Wind den danske redningsmand på en aften, hvor Hjulmands tropper balancerede på randen af en gigantisk fiasko.

Kønt var det ikke, hvad danskerne præsterede på banen.

Men det viser også en form for kvalitet at vinde til sidst, selv om danskerne havde problemer med at nedbryde den færøske mur.

Danmark spillede en svag landskamp, men sejrede til sidst. Nu kommer Hjulmand til at skifte mange ud igen på tirsdag mod Israel. Foto: Lars Poulsen.

Danmark fører gruppen suverænt med maksimum 15 point efter fem kampe. Forspringet er fem point til Israel, der kommer til Parken tirsdag.

En sejr her bringer Danmark otte point foran dem. Skotland skal til Østrig, hvor de får svært ved at vinde. Lige nu er Skotland og Østrig henholdsvis syv og otte point efter danskerne.

Og så skal man huske, at Danmark stadig mangler at møde Moldova og Færøerne, gruppens to svageste mandskaber.

